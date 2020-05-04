Corona virüsün detaylı ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri ilk kez yayımlandı

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmada yeni tip corona virüsün (Covid-19)’un bugüne kadar yayımlanan en yüksek çözünürlüklü ve en detaylı görüntüleri açığa çıkarıldı. Diğer taraftan, Covid-19’un insan bağırsağındaki çoğalımını gösteren fotoğraflar, virüsün sindirim sisteminde de çoğalabileceğini ilk kez gösterdi.

ntv.com.tr 04.05.2020 - 17:28

İngiliz  bilim insanları yeni tip corona virüsün en detaylı görüntülerini paylaştı. Yayımlanan görsellerde virüsün bağırsaklarda kendini nasıl çoğalttığı ve verdiği hasar görülüyor.

EN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLER

Dundee Üniversitesi Yaşam Bilimleri Okulu araştırmacıları dünya çapında 268 binden  fazla kişiyi öldüren yeni tip corona virüsün (Covid-19) kaydedilen en büyük ve en yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını paylaştı. Bilim insanları virüsü görüntülemek için Hollanda’daki Hubrecht Enstitüsü, Erasmus MC Üniversitesi Tıp Merkezi ve Maastricht Üniversitesi ile birlikte çalıştı.

30-50 GİGABYTE ARASINDA

Ultra güçlü bir mikroskopla  görüntülenen insan bağırsağının bir doku modelinde Sars-CoV-2 (Yeni tip corona virüs) parçacıklarının yayılımını görülüyor. Söz konusu fotoğrafların her birinin boyutunun 30 ile 50 gigabyte arasında olduğu belirtildi.

Bununla birlikte, Kantitatif Hücre Biyolojisi Profesörü Jason Swedlow liderliğindeki ekip, dünyanın en güçlü mikroskopları ve görüntüleme sistemleri kullanılarak kaydedilen çok büyük ve karmaşık görüntüler için bir yayın sistemi olan Görüntü Veri Kaynağı'nı (IDR) oluşturdu.

"COVİD-19 BAĞIRSAKLARA YERLEŞEREK ÇOĞALABİLİR"

Öte yandan, bilim insanları Covid-19’un bağırsak hücrelerine bulaşabileceğini ve orada çoğalabileceğini keşfetti.

İnsan bağırsağına ait hücre kültürü modellerini kullanan araştırmacılar,  virüsü test tüplerinde başarıyla büyüttüler ve bağırsak hücrelerinin virüse tepkisini izlediler.

 

Uzmanlar yapılan keşfin, Covid-19 hastalarının yaklaşık üçte birinin neden diyare gibi gastrointestinal semptomlar yaşadığını açıkladığını ve virüsün dışkı örneklerinde de tespit edilebileceğini gösterdiğini söyledi.

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