Corona virüsün tüm mutasyonlarını etkisiz hale getirebilen antikor ilacı insan denemelerine başladı: LY-CoV1404

ABCELLERA TESİSLERİNİ BÜYÜTÜYOR

Öte yandan, Covid-19 ve diğer viral tehditlere karşı devam eden çabalarını desteklemek için AbCellera, kısa süre önce Vancouver'daki merkezini genişletmek için temel attı. Projenin, önümüzdeki birkaç yıl içinde mevcut 250 kişilik işgücüne yüzlerce çalışanı ekleyerek şirketin önemli ölçüde büyümesine olanak sağlaması bekleniyor.

Genişlemenin toplam 115 bin metrakelik iki tesisi kapsaması ve bu tesislerin 2023 ve 2024 yıllarında tamamlanması hedefleniyor.

Hansen, yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanından biyoteknoloji ve ilaç ortaklarıyla yeni antikor tedavilerinin geliştirilmesini hızlandırmak için Vancouver'da son teknoloji tesisler inşa ediyoruz. Bu teknoloji kampüsünün, yetenekli insanların her yerdeki hastaların yararına antikor keşfini önemli ölçüde iyileştirmeye ve hızlandırmaya katkıda bulunabileceği bir yer olarak hizmet vermeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.