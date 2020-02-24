Corona virüsünde ölenlerin sayısı 2 bin 619'a yükseldi (Dört ülkede daha görüldü)

Çin'de başlayan corona virüsü salgını dünya genelinde 79 bin 434 kişiye bulaştı. Toplam ölü sayısı 2 bin 619 oldu. Salgında son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi, 409 yeni vaka saptandı. Bugüne kadar taburcu olanların sayısı ise 24 bin 734 paylaşıldı. Çin'de salgınla mücadele için 14 milyar dolarlık kaynak ayrıldı. Salgın Afganistan, Kuveyt ve Bahreyn ve Irak'a da yayıldı. İran'ın Kum kentinde ise 50'den fazla insanın öldüğü iddia edildi. İran resmi makamları 50 kişinin öldüğü iddialarını yalanladı. Resmi makamlara göre 12 kişi yaşamını yitirdi.

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Anadolu Ajansı 24.02.2020 - 12:05

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 619'a ulaştı.

İRAN'DA 50 ÖLÜ İDDİASI Öte yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı İLNA sadece ülkenin Kum kentinde corona virüsü nedeniyle 50'den fazla insanın öldüğünü paylaştı. Ancak İran resmi makamları bu iddiayı yalanladı. İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre ise, Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu.



Nemeki'nin sunduğu raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığı belirtildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi. Corona virüsü son olarak Afganistan, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'ta görüldü.

VİRÜS YAYILMAYA DEVAM EDİYOR Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Afganistan'da ülkede bir kişide corona virüsünün tespit edildiğini paylaştı. Ayrıca ülkede en az 10 kişinin de corona virüsü nedeniyle karantinaya aldığı belirtiliyor.

Afganistan, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'ta virüs tespit edilenlerin İran'dan geldiği belirtiliyor. Irak'ın Necef kentinde İran'dan gelen bir öğrencide corona virüsü tespit eldi.

İtalya'da da salgında ölü sayısı dörde yükseldi. Ülkenin kuzey bölgesinde görülen corona virüsü vakaları da artmaya devam ediyor.

Çin'de toplam can kaybı, 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 619'a çıkarken, kesinleşen Covid-19 vakası da 77 bin 150’ye ulaştı. Çin ayrıca corona virüs salgınıyla mücadele için 14 milyar dolardan fazla para ayrıldığını duyurdu.

Bununla birlikte Covid-19’a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434’e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481’e

geriledi.

Bugüne kadar Covid-19’dan iyileşerek taburcu olanların sayısı da 24 bin 734’e çıktı.

Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong’da 74’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

HABERE GİT Salgınla ilgili en sıcak açıklamalardan biri, Çin Devlet Başkanı Şi'den geldi: Virüs hala acımasız ve karmaşık durumda...

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip corona virüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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