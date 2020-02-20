Corona virüsünün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü(Corona virüsünde son durum)

Çin’de 29 yabancı ülke vatandaşında yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği bildirildi. China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ding Şiangyang, 10’u ülkenin Covid-19 salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, 29 yabancıda corona virüsü saptandığını açıkladı. Bu kişilerden 2’sinin yaşamını yitirdiğini, 9’unun karantina altına alındığını belirten Ding, 18’nin ise iyileşerek taburcu edildiğini söyledi.
Vang, Covid-19 görülen vaka ve bu nedenle ölenlerin sayısında düşüş olduğunu ifade etti. Çin'de Covid-19'un ilk kez ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde hastaların tedavi altına alınması için çok fazla bekletildiğine işaret eden Vang, bu uygulamanın virüsün yayılma riskini artırdığını aktardı. Salgın nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
"Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enziminin, koronavirüse hücre kapısını açan "kilit" işlevi gördüğü belirlendi. Araştırmacılar, aynı enzimin, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan corona virüs için de alımlayıcı rol üstlendiği ancak Covid-19'un hücreye SARS'tan 10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekti. Çivi proteininin yapısının çözülmesinin koronavirüse karşı aşı geliştirme çabalarına hız kazandırması bekleniyor. Covid-19'un, SARS gibi yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyon geçirmesiyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor.
Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip corona virüsünün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.
Diğer yandan, söz konusu kadının ülkede virüsün tespit edildiği 31. hasta olduğu ve ayın başında Cheongdo'ya gittiği aktarılan açıklamada, Cheongdo'daki bir hastanede doğrulanan 2 vaka ile bu kadının bir ilişkisi olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi. Deagu'da eğitime bir hafta süreyle ara verildi.
Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
Yeni tip corona virüs , kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.
Cihanpur, "Hastanelerde tedavi altına alınan üç kişide Covid-19 tespit edildi. Ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi" dedi. Arak kentindeki hastanın Kum kentinden gelen bir doktor olduğunu aktaran Cihanpur, hastaların karantinaya alındığını kaydetti.
İ2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla "Coronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ruhani'nin talimatıyla oluşturulan Coronayı Önleme ve Mücadele Merkezine Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcisinin katılacağını belirtti.
Çin Devlet Televizyonu; Wuhan hastanesi başhekimi doktor Liu Zhiming'in virüse bağlı semptomlar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Doktor Zhiming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Wuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı.
Çinli doktor da Corona virüs ile mücadelede üst düzey bir çaba gösteriyordu.
Doktor Zhiming, virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık personelİ değil. Şubat ayı başında Corona virüsü dünyaya duyuran doktor Li Wenliang, geçtiğimiz perşembe günü de Hubei eyaletindeki Ezhou şehrinde bir hastanenin eski müdürü Xu Depu virüse bağlı nedenlerle yaşamını yitirmişti.
Yeni tip Corona virüsün yayılmasını durdurmak ve aşısını geliştirmek için çalışmalar sürüyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçiriyor. Hayati tehlikenin özellikle yaşlılar için daha fazla olduğu belirtiliyor.
Ayrıca yeni tip Corona virüsün yayılmasını durdurmak ve aşısını geliştirmek için çalışmalar sürüyor. Ancak uzmanlara göre, hastalığın yayılmasının yavaşladığını söylemek için erken.
Japonya'da 3 Şubat'tan bu yana karantina altında tutulan gemide, virüslü iki yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Reuters haber ajansının Japon NHK kanalına dayandırdığı habere göre, biri kadın diğeri erkek iki yolcu hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren iki kişinin de 80 yaşlarında olduğu açıklandı.
Geçtiğimiz gün, yaklaşık 3 bin 700 kişinin bulunduğu dev yolcu gemisinde tahliyeler başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri sağlıklı vatandaşlarını gemiden tahliye etmişti.