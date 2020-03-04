ntv.com.tr - AFP - Reuters 04.03.2020 - 15:53 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 15:56
Dünyaya hızla yayılan corona virüs salgınında vakalar arttıkça konuya ilişkin komplo teorileri, sahte haberler ve asılsız iddialar da internet ve sosyal medya aracılığıyla artmaya başlıyor. Etrafta dolaşan o kadar çok yanlış bilgi var ki, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu duruma "infodemik"ismini verdi. DSÖ, bu soruna bir nebze engel olabilmek için için önceki günlerde ünlü sosyal paylaşım sitesi TikTok'a katıldı.
Corona virüsle ilgili mitler, hem internetin derinliklerinde hem de herkesin kolay ulaşabildiği sosyal medya ve forum sitelerinde de yer alıyor. Sosyal medya platformları artık güvenilir bilgileri yükseltmek ve insanları karıştırabilecek içeriği kaldırmak için adımlar atarken, yokuş yukarı bir savaşa giriyorlar. Diğer taraftan, bazı ülkelerde sansür ve hükümete olan güvensizlik, yanlış bilginin yayılması için uygun bir ortam yaratıyor.
İşte yeni corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler...
Efsane: Corona virüs insan eliyle yapıldı
Gerçek: İnternette okuduğunuz her şeye inanmayın
Hem Çin hem de Batı'daki bilim insanları bu teorileri yaygın bir şekilde göz ardı ettiler, ancak bu onların yayılmasını engellemedi. Uzmanlar hala virüsün kaynağını bulmaya çalışıyorlar, ancak araştırmalar muhtemelen yarasalardan kaynaklandığını ve 2003 SARS salgınına neden olan kuzeni gibi insanlara bulaşmadan önce bir aracı konağa aktarıldığını gösteriyor.
Efsane: Evde hazırlanan kürler corona virüsü tedavi edebilir veya önleyebilir
Gerçek: Sarımsak, su ya da C vitamini doğru oranlarda alındığında insan sağlığı için faydalıdır. Ancak, sosyal medyada bazı insanların inanmasına rağmen, sarımsak yemenin, her 15 dakikada bir su içmenin ya da C vitamini almanın insanları yeni corona virüsten koruyacağına dair kanıt yok. Aynı şey uçucu yağlar, kolloidal gümüş ve steroidler için de geçerlidir.
Bazı paylaşımlarda tüm vücuda susam yağı sürmenin veya alkol veya klor püskürtmenin virüsü öldüreceğini bilgisi var, ancak Bu bilgiler de yanlış.
Ağartıcı, % 75 etanol, perasetik asit ve kloroform da dahil olmak üzere yüzeylerdeki virüsü öldürebilecek bazı kimyasal dezenfektanlar vardır. Ancak virüs zaten vücudunuzdaysa, bu maddeleri cildinize veya burnunuzun altına koymak onları öldürmez - ve aslında sağlığınızı çok büyük bir riske atabilirsiniz.
Şu anda yeni corona virüs için kanıtlanmış bir tedavi yöntemi yok. Uzmanlar araştırmalar sürerken aşının hazır hale gelmesinin bir yıldan fazla sürebileceğini açıkladı.
Kendinizi şu anda korumanın en iyi yolu, her soğuk algınlığı ve grip mevsiminde yapacağınızı yapmaktır. Enfekte olabilecek herkesten en az üç metre uzakta durun.
Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Ellerinizi yıkamadan gözünüze, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.
Efsane: Virüsten korunmak için maske takmalısınız
Gerçek: Sağlıklı insanların yüz maskesi takmasına gerek yoktur
ABD’li Genel Cerrah Dr. Jerome Adams, yüz maskelerinin düzgün takılmadığında enfeksiyon riskini artırabileceği konusunda uyarıyor. Adams’a göre yüz maskeleri, corona virüsü taşıyıcısı kişiler tarafından başkalarının enfekte olmasını önlemek için giyilmelidir. Hastalık Önleme ve Koronma Merkezleri(CDC)'ne göre, gerçekten maske takması gereke kişiler sağlık çalışanları ve hasta insanlara bakımyapan kişilerdir. Sağlıklı insanların kendisini iyi hissetmesi için yüz ve solum masekleri satın alması, onlara ihtiyaç duyan kişiler için yeterli stok kalmamsına ve fahit fiyaş artışlarına neden olurken, sağlık çalışanlarını topluluklarıyla birlikte riske atıyor.
Efsane: Isı virüsü öldürebilir
Gerçek: DSÖ’ye göre, el kurutma makineleri corona virüsü öldüremez. Organizasyon ayrıca, UV lambalarının elleri veya vücudun diğer bölgelerini sterilize etmek için kullanılmaması gerektiğini çünkü yayılan radyasyonun cildi tahriş edebilleceği konusunda uyarı yaptı.
Efsane: Çocuklar corona virüse yakalanmaz
Gerçek: Herhangi bir yaştaki herkes yeni corona virüsü alabilir, ancak yaşlı insanlar ve önceden tıbbi bir geçmişi olan kişiler ciddi enfeksiyonlara karşı daha savunmasız görünmektedir.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre, corona virüs vakalarının pek çoğu yetişkinlerde meydana gelmiş olsa da, çocuklar da enfekte olmuştur.
Efsane: Corona virüse yakalanan insanlar ölecek
Gerçek: Corona virüs için ölüm oranı % 2 civarında ve uzmanlar tarafından ölüm oranın düşmesi bekleniyor.
Corona virüse yakalanan genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde hafif ila orta derecede üst solunum yolu enfeksiyonu ile hastalanırlar. Semptomlar burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve birkaç gün sürebilen ateşi içerir. Çoğu zaman, semptomlar kendi kendine gider.
Hastalık ölümcül olabilir, ancak bu vakalar daha nadirdir.
Bağışıklık sistemi zayıf olan yaşlılar ve çok genç olanlar için, virüsün pnömoni veya bronşit gibi daha düşük ve çok daha ciddi bir solunum yolu hastalığına neden olma riski vardır.
Binlerce insanın enfekte olduğu ve yetkililerin hala virüsü tutmakta zorlandığı göz önün alındığında,% 2'lik bir ölüm oranı bile endişe vericidir.