Covid-19 aşıları hamileleri ve bebeklerini ne kadar koruyor? İlk gerçek dünya verileri açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 09:56 | Son Güncelleme : 16.02.2022 - 10:04
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamilelik sırasında enfekte olmaları durumunda komplikasyon riski yüksek olduğu için hamile kişilere Covid-19 aşısını öneriyor. Kurum, aşının anne ve bebek için güvenli ve etkili olduğunu belirtirken, Kasım ayında, Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji de tüm uygun hamile insanlar için güçlendirici aşı önerdi.
15 Şubat'ta CDC'nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu’nda yayınlanan yeni çalışma, hamilelik sırasında aşılamanın bebekleri corona virüsten korumaya da yardımcı olabileceğine dair ilk gerçek dünya kanıtlarını ortaya koydu. Çalışmanın yazarları, aşılama ile üretilen hastalıklarla savaşan antikorların anneden bebeğe rahim içinde geçtiğini ve ciddi hastalık ve hastaneye yatışlara karşı koruma sağladığını açıkladı.
CDC'nin Bebek Sonuçlarını İzleme Araştırma ve Önleme Şubesi başkanı Dr. Dana Meaney-Delman bir basın brifingi sırasında, "Bugünkü haberler, özellikle çok küçük çocuklar arasında hastaneye yatışlardaki son artış nedeniyle son derece memnuniyetle karşılandı. Ne yazık ki, altı aydan küçük bebeklerin aşılanması şu anda ufukta görünmüyor ve bu da hamilelik sırasında aşılamanın neden bu kadar önemli olduğunu vurguluyor” diye konuştu.
Öte yandan, CDC'nin çalışması kapsamında araştırmacılar, Temmuz 2021'den Ocak 2022'ye kadar 17 eyalette hastaneye kaldırılan 6 aydan küçük yaklaşık 400 bebeğin verilerini inceledi. Bu bebeklerin yaklaşık yarısı Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Diğer bebekler başka nedenlerle hastaneye kaldırılmışTI ve kontrol grubu olarak incelendi. Her iki grupta da ortanca yaş iki aydı. Bebeklerin yaklaşık yüzde 20'sinin en az bir altta yatan tıbbi durumu vardı ve yaklaşık yüzde 20'si prematüre doğdu.
CDC, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan bebeklerin yüzde 84'ünün hamilelik sırasında aşılanmamış annelerden doğduğunu tespit etti. Hamilelik sırasında aşı olan annelerden doğan bebeklerin, aşısız annelerden doğan bebeklere göre Covid-19 ile hastaneye yatma olasılığı yüzde 61 daha azdı. Aşının zamanlaması da önemli görünüyordu.
Gebeliklerinin en az 21 haftasında aşılanmış annelerden doğan bebeklerin Covid-19 ile hastaneye yatma olasılığı aşılanmamış annelere sahip olanlara göre yüzde 80 daha azdı. İlk 20 haftada aşı olan annelerden doğan bebekler için bu oran yüzde 32'ye düştü.
Yeni verilerin hamile anneleri ikna etmeye yardımcı olabileceği düşünülüyor. ABD’de şu anda beş yaşın altındaki çocuklar Covid-19’a karşı aşı olmaya uygun olmadığından, rapor anne ve baba adaylarına güven verici veriler sunuyor.
Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) bağlı bir uzman komitesinin, Pfizer/BioNTech'in aşı yetkisinin 6 aydan 4 yaşına kadar olan çocuklara genişletilmesini görüşmek üzere 15 Şubat'ta toplanması planlanmıştı.
Ancak, Pfizer devam eden klinik denemesinden daha fazla veri toplarken bu toplantı ertelendi. Bu, bebeklerin ve küçük çocukların önümüzdeki aylarda aşılanmayabileceği anlamına geliyor. Fakat, yeni verilerin gösterdiği gibi, müstakbel anne babaların yeni doğan bebeklerini ve kendilerini korumanın bir yolu var: hamilelik sırasında aşı olmak.