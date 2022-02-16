Covid-19 aşıları hamileleri ve bebeklerini ne kadar koruyor? İlk gerçek dünya verileri açıklandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından paylaşılan yeni verilere göre, hamilelik sırasında Covid-19 aşısı yaptırmak, hem anne hem de bebek için güçlü koruma sağlıyor. CDC'nin yeni raporunda, hamilelik sırasında iki doz mRNA (Moderna veya Pfizer/BioNTech) aşısı alan annelerden doğan bebeklerin, yaşamlarının ilk altı ayında Covid-19 ile hastaneye yatma olasılıklarının, hamilelik sırasında aşılanmamış kadınlardan doğan bebeklere kıyasla yüzde 61 daha az olduğu görüldü. Aşılar, hamileliğin 21. haftasında veya sonrasında verildiğinde daha da fazla koruma sağladı.

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 09:56 | Son Güncelleme : 16.02.2022 - 10:04

Covid-19 aşıları hamileleri ve bebeklerini ne kadar koruyor? İlk gerçek dünya verileri açıklandı - 1

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamilelik sırasında enfekte olmaları durumunda komplikasyon riski yüksek olduğu için hamile kişilere Covid-19 aşısını öneriyor. Kurum, aşının anne ve bebek için güvenli ve etkili olduğunu belirtirken, Kasım ayında, Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji de tüm uygun hamile insanlar için güçlendirici aşı önerdi.

Covid-19 aşıları hamileleri ve bebeklerini ne kadar koruyor? İlk gerçek dünya verileri açıklandı - 2

ANTİKORLAR BEBEKTEN ANNEYE RAHİMDEYKEN GEÇİYOR

15 Şubat'ta CDC'nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu’nda yayınlanan yeni çalışma, hamilelik sırasında aşılamanın bebekleri corona virüsten korumaya da yardımcı olabileceğine dair ilk gerçek dünya kanıtlarını ortaya koydu.  Çalışmanın yazarları, aşılama ile üretilen hastalıklarla savaşan antikorların anneden bebeğe rahim içinde geçtiğini ve ciddi hastalık ve hastaneye yatışlara karşı koruma sağladığını açıkladı.

Covid-19 aşıları hamileleri ve bebeklerini ne kadar koruyor? İlk gerçek dünya verileri açıklandı - 3

CDC'nin Bebek Sonuçlarını İzleme Araştırma ve Önleme Şubesi başkanı Dr. Dana Meaney-Delman bir basın brifingi sırasında, "Bugünkü haberler, özellikle çok küçük çocuklar arasında hastaneye yatışlardaki son artış nedeniyle  son derece memnuniyetle karşılandı. Ne yazık ki, altı aydan küçük bebeklerin aşılanması şu anda ufukta görünmüyor ve bu da hamilelik sırasında aşılamanın neden bu kadar önemli olduğunu vurguluyor” diye konuştu.

Covid-19 aşıları hamileleri ve bebeklerini ne kadar koruyor? İlk gerçek dünya verileri açıklandı - 4

Öte yandan, CDC'nin çalışması kapsamında araştırmacılar, Temmuz 2021'den Ocak 2022'ye kadar 17 eyalette hastaneye kaldırılan 6 aydan küçük yaklaşık 400 bebeğin verilerini inceledi. Bu bebeklerin yaklaşık yarısı Covid-19 nedeniyle  hastaneye kaldırıldı. 

Covid-19 aşıları hamileleri ve bebeklerini ne kadar koruyor? İlk gerçek dünya verileri açıklandı - 5

Diğer bebekler başka nedenlerle hastaneye kaldırılmışTI ve kontrol grubu olarak incelendi.  Her iki grupta da ortanca yaş iki aydı. Bebeklerin yaklaşık yüzde 20'sinin en az bir altta yatan tıbbi durumu vardı ve yaklaşık yüzde 20'si prematüre doğdu.

Covid-19 aşıları hamileleri ve bebeklerini ne kadar koruyor? İlk gerçek dünya verileri açıklandı - 6

HASTANEYE KALDIRILAN BEBEKLERİN YÜZDE 84'Ü AŞILANMAMIŞ ANNELERDEN DOĞDU

CDC, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan bebeklerin yüzde 84'ünün hamilelik sırasında aşılanmamış annelerden doğduğunu tespit etti. Hamilelik sırasında aşı olan annelerden doğan bebeklerin, aşısız annelerden doğan bebeklere göre Covid-19 ile hastaneye yatma olasılığı yüzde 61 daha azdı. Aşının zamanlaması da önemli görünüyordu. 

Covid-19 aşıları hamileleri ve bebeklerini ne kadar koruyor? İlk gerçek dünya verileri açıklandı - 7

Gebeliklerinin en az 21 haftasında aşılanmış annelerden doğan bebeklerin Covid-19 ile hastaneye yatma olasılığı aşılanmamış annelere sahip olanlara göre yüzde 80 daha azdı. İlk 20 haftada aşı olan annelerden doğan bebekler için bu oran yüzde 32'ye düştü.

Covid-19 aşıları hamileleri ve bebeklerini ne kadar koruyor? İlk gerçek dünya verileri açıklandı - 8

Yeni verilerin hamile anneleri ikna etmeye yardımcı olabileceği düşünülüyor. ABD’de şu anda beş yaşın altındaki çocuklar Covid-19’a karşı aşı olmaya uygun olmadığından, rapor  anne ve baba adaylarına güven verici veriler sunuyor.

Covid-19 aşıları hamileleri ve bebeklerini ne kadar koruyor? İlk gerçek dünya verileri açıklandı - 9

FDA'NIN TOPLANTISI ERTELENDİ

Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) bağlı bir  uzman komitesinin, Pfizer/BioNTech'in aşı yetkisinin 6 aydan 4 yaşına kadar olan çocuklara genişletilmesini görüşmek üzere 15 Şubat'ta toplanması planlanmıştı.

Covid-19 aşıları hamileleri ve bebeklerini ne kadar koruyor? İlk gerçek dünya verileri açıklandı - 10

Ancak, Pfizer devam eden klinik denemesinden daha fazla veri toplarken bu toplantı ertelendi. Bu, bebeklerin ve küçük çocukların önümüzdeki aylarda aşılanmayabileceği anlamına geliyor. Fakat, yeni verilerin gösterdiği gibi, müstakbel anne babaların yeni doğan bebeklerini ve kendilerini korumanın bir yolu var: hamilelik sırasında aşı olmak.

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