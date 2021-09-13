Covid-19 belirtileri yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları)

AŞI OLANLARA UYARI

Uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.