Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı

VİRÜSÜ HAFİFE ALMAYIN ÇAĞRISI

DSÖ'nün salgınla mücadelede yaşanan ilerlemelere rağmen Covid-19'u Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) olarak nitelendirilmeye devam etmesi kararı ve salgının "küresel acil durum" olma şekli sürüyor.



Dünyanın, genel olarak vaka ve virüs kaynaklı ölüm sayıları açısından 3 yıl öncesine göre daha iyi konumda olduğunu belirten DSÖ, "bu virüs hafife alınmamalıdır" çağrılarını da yineliyor.



DSÖ, daha geniş koruma sağlayabilen ve bulaşmayı da azaltabilen aşılar geliştirmek için araştırmaya yatırım yapmanın önemine işaret ediyor. Geçen yıl sonunda salgınla ilgili mücadeleye ilişkin son durumu açıklayan Ghebreyesus, Covid-19'la mücadelenin en etkili aracı olan aşının hala düşük gelirli ülkelerde yeterli sayıya ulaşamadığını aktararak, "Düşük gelirli ülkelerde 5 kişiden 1'i aşılanabildi. Covid-19'un teşhis ve tedavi araçlarına erişim, kabul edilemeyecek şekilde pahalı ve adil değil." ifadesini kullanmıştı.