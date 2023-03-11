Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı

İlk kez Çin'in Wuhan kentinde 31 Aralık 2019'da görülen ve 11 Mart 2020'de resmen pandemi ilan edilen Covid-19, uzun bir süre ülkeleri tedbir almaya ve bununla yaşamak için gerekli şartlar oluşturmaya zorladı. Uzmanlar, Covid-19 vakalarında düşüş yaşanmasına ve önlemlerdeki gevşemelerin hastalığın ciddiyetini azaltmadığını vurguladı. Peki Covid-19 tehlikesi devam ediyor mu?

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 1

Covid-19'un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın ilan edilmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine ve virüsle mücadelede kaydedilen ilerlemelere rağmen DSÖ, salgını 'küresel acil durum' olarak nitelendirmeyi sürdürüyor.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 2

DSÖ, 30 Ocak 2020'de salgın nedeniyle "küresel acil durum" ilan etti, 11 Şubat 2020'de de yeni tip corona virüse "Covid-19" adı verildiğini açıkladı.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 3

İlerleyen günlerde tüm dünya virüsle ilgili gelişmelere odaklanırken, salgının kontrol altına alınmasına yönelik tedbirler tüm ülkelerin ana gündemi oldu.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 4

Türkiye'de ilk Covid-19 vakası 11 Mart 2020'de görülürken, bu tarih aynı zamanda Covid-19'un DSÖ tarafından "küresel pandemi" ilan edildiği gün oldu.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 5

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Mart 2020'de Covid-19'un yayılma hızının alarm verici düzeyde olduğunu belirterek, Covid-19'u resmen "salgın" ilan etti.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 6

Dünya, Covid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Wuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'nün bildirmesiyle haberdar oldu.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 7

Hızla dünya geneline yayılan salgın, insanları evlerine kapattı, ekonomileri etkiledi ve bugüne kadar milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 8

Hastalık, ilk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldü. Sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurdu. Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa bilinmeyen yeni bir virüsün sebep olduğu anlaşılacaktı.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 9

DSÖ, 7 Ocak 2020'de gizemli hastalığın Kovid-19'dan kaynaklandığını açıkladı. Yarasalardaki bir betakoronavirüsün insana geçerken mutasyona uğramış hali olduğu düşünülen bu koronavirüse "2019-nCov" adı verildi. Mart 2020'nin ardından salgının kontrol altına alınması ve önlenmesine yönelik tedbirler, bütün ülkelerin ana gündemi haline geldi.

DSÖ, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için 5 Haziran 2020'de hükümetlere ilk kez halka açık yerlerde kumaş "yüz maskeleri" takılmasının teşvik edilmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 10

TEDBİR AMAÇLI KAPANMALAR YAŞANDI

İş yerleri, okullar ve diğer halka açık yerlerde kapanmaya gidilirken, insanlar bir süre "yüz yüze" sürdürdükleri hayata ara vermek durumunda kaldı. Başta DSÖ tarafından olmak üzere neredeyse tüm ülkelerde vatandaşlara hastalıktan korunmak için "maske, mesafe ve hijyen" gibi önlemlere dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 11

AŞILARIN BULUNUŞU

Hastalığa yakalananların, hastaneler ya da diğer belirlenen alanlarda karantinaya alınmasına yönelik uygulama başladı. Yurt dışına seyahat edecekler veya hastalık belirtisi olanlar için PCR testi uygulamasına geçildi. Dünyada Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmaları, 1 yıldan kısa sürede ilk sonuçlarını verdi. Potansiyel Covid-19 aşılarından 2'si, klinik denemeler dışında virüsten koruma amacıyla insanlara uygulanmaya başladı.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 12

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) 2 Aralık'ta 2020'de yaygın kullanımına onay vermesiyle "dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı" oldu. Böylece 2021 yılıyla Covid-19 ile mücadelede aşılar devreye girdi.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 13

DSÖ'DEN UYARI

2021 yılı itibarıyla ülkelerde kontrollü açılım süreci başlarken, toplulukların olduğu mekanlara girişlerde PCR testi veya aşı sertifikası sorulmaya başlandı. Öte yandan 2021'de Covid-19'un dünya genelinde yayılması sonucu uğradığı mutasyonlar, farklı ülkelerde Alfa, Beta, Delta, Gama ve Omicron varyantlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

2022'nin ortalarından itibaren ülkeler salgına ilişkin tedbirleri iyice gevşetirken, maske ve PCR testi zorunluluğu kalkmaya başladı. Vaka ve ölüm sayılarında düşüşler yaşansa da DSÖ ve ülkelerin temsilcileri, vatandaşlara "Covid-19'a karşı kişisel tedbirlerini sürdürme ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları" çağrılarını yineliyor. Özellikle Avrupa'da 2022 yılının ikinci yarısından sonra düşüş yaşandı.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 14

VİRÜSÜ HAFİFE ALMAYIN ÇAĞRISI

DSÖ'nün salgınla mücadelede yaşanan ilerlemelere rağmen Covid-19'u Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) olarak nitelendirilmeye devam etmesi kararı ve salgının "küresel acil durum" olma şekli sürüyor.

Dünyanın, genel olarak vaka ve virüs kaynaklı ölüm sayıları açısından 3 yıl öncesine göre daha iyi konumda olduğunu belirten DSÖ, "bu virüs hafife alınmamalıdır" çağrılarını da yineliyor.

DSÖ, daha geniş koruma sağlayabilen ve bulaşmayı da azaltabilen aşılar geliştirmek için araştırmaya yatırım yapmanın önemine işaret ediyor. Geçen yıl sonunda salgınla ilgili mücadeleye ilişkin son durumu açıklayan Ghebreyesus, Covid-19'la mücadelenin en etkili aracı olan aşının hala düşük gelirli ülkelerde yeterli sayıya ulaşamadığını aktararak, "Düşük gelirli ülkelerde 5 kişiden 1'i aşılanabildi. Covid-19'un teşhis ve tedavi araçlarına erişim, kabul edilemeyecek şekilde pahalı ve adil değil." ifadesini kullanmıştı.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 15

VAKA SAYILARI

DSÖ verilerine göre, dünya genelinde 6 Şubat-5 Mart döneminde yaklaşık 4,5 milyon yeni Kovid-19 vakası görülürken, 32 bin can kaybı tespit edildi. Bir önceki aya kıyasla vaka sayısında yüzde 58, ölüm sayısında yüzde 65 oranında azalma oldu.

Covid-19 hala tehlikeli mi? Pandeminin 3. yıl dönümünde uyarı - 16

Dünya genelinde 5 Mart itibarıyla toplam 759 milyon civarında vaka, 6,8 milyonun üzerinde can kaybı rapor edilirken, toplamda 13 milyar 229 milyon 673 bin 98 Covid-19 aşısı yapıldı.

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