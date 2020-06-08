Covid-19 hastalarının sadece yüzde 10’u antikor geliştiriyor

Bununla birlikte bağışıklık tepkisinin bazı kısımları bilim insanları için hala gizemini koruyor ve ölçülemiyor. Bu durum ise, pandeminin büyüklüğünü ölçmenin veya kesinlikle enfekte olanlar ile bağışıklığı olanların ayırt edilmesinin asla mümkün olamayacağı anlamına geliyor.

Daily Mail’e konuşan Profesör Sikora, “Antikorlarınız varsa, virüse karşı bağışıklığınız oluşmuştur. Ancak, enfekte kişilerin yüzde 10'undan daha azı antikor geliştiriyor. Fakat, bu durum nüfusun sadece yüzde 10’unun enfekte olduğunu anlamına gelmiyor. Enfekte olanların sayısı antikor testleriyle tespit edilenden muhtelemen çok daha fazla. Oyunda başka bağışıklık savunmaları var ama bunu ölçemeyiz” ifadelerini kullandı.

Sikora sözlerine, “Bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyona karşı korumak için farklı işlevlere sahip büyük bir protein ağıdır ve antikorlar resmin sadece bir parçasıdır. “İmmünolojik karanlık madde” dediğimiz şey var. Anlayamıyoruz, ama kesinlikle bizi koruyor. Virüse karşı korumalardan biri olabilir” şeklinde devam etti.