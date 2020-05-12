Covid-19 hastalarının yarısı virüsü asemptomatik insanlardan kaptı

SEMPTOMLARIN ORTAYA ÇIKMASINDAN ÖNCEKİ GÜNLERDE HASTALIK YAYILIYOR

Bir kişinin ateş ve kalıcı öksürük içeren Covid-19’un ilk belirtilerini göstermesi ortalama 6 gün sürüyor. Ancak, hastalar semptomların ortaya çıkmasından önceki günlerde de hastalığı yayabiliyor.