Covid-19'a karşı dünyanın ilk DNA aşısı geliştirildi: Gelecek ay kullanıma sunulması bekleniyor (DNA aşısı nedir?, DNA aşısının mRNA aşısından farkı nedir?)

ÇIPLAK DNA NEDİR?

Gershoni şunları söyledi: "Yaptıkları şey, plazmit adı verilen küçük, dairesel bir DNA parçası almak ve bu plazmide, corona virüs başak proteinin bin 200 amino asidine karşılık gelen bir DNA parçası eklemek.

ZyCoV-D'de kullandıkları plazmit, 1990'lardan pVAX1 olarak adlandırılan ve toplam boyutu sadece yaklaşık 3 bin harf (nükleotit baz çiftleri) olan, ticari olarak temin edilebilen bir plazmit DNA'sı. Bu durumda, DNA herhangi bir şeye sarılmaz veya paketlenmez, ancak doğrudan kola enjekte edilir, buna ‘çıplak DNA’ adı verilir."