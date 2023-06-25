Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratı ikiye bölündü

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI gibi bazı kurumlar da virüsün Wuhan'daki laboratuvardan sızdığına inanmaya devam ediyor.



Görüş ayrılıklarına rağmen raporda, tüm ABD istihbarat teşkilatlarının Covid-19'un biyolojik bir silah olarak geliştirilmediği konusunda hemfikir olduğunun altı çizildi.