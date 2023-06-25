Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratı ikiye bölündü

Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19'un kökenine yönelik tartışmalar sürüyor. Yeni yayımlanan bir rapor, ABD istihbarat teşkilatlarının tartışmalı konu hakkında ikiye ayrıldığını ortaya koydu. Bir taraf, virüsün genetik olarak tasarlanmadığını düşünürken, diğer taraf virüsün laboratuvardan sızdığına inanmaya devam ediyor.

Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratı ikiye bölündü - 1

Covid-19'un laboratuvardan sızdığına dair doğrudan bir kanıt bulunamadı. Bu açıklama Amerika Birleşik Devletleri istihbaratından geldi.

Covid-19, Çin'deki bir laboratuvarda mı üretildi?

Bilim dünyasını ikiye bölen bu sorunun cevabı, pandeminin ilk zamanlarından beri belirsizliğini koruyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratı ikiye bölündü - 2

Tartışmaların en yoğun olduğu ülkelerin başında ise Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Covid-19'un kökenine dair yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre ABD istihbarat teşkilatları, Covid-19'un Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair doğrudan bir kanıt bulamadı.

Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratı ikiye bölündü - 3

10 sayfalık raporda, ABD istihbarat kurumlarının çoğunun virüsün "genetik olarak tasarlanmadığı" görüşünde olduğu kaydedildi.

Ancak buna rağmen laboratuvar sızıntısı senaryosunun göz ardı edilemeyeceği ve salgının kesin kaynağının belirlenemediği belirtildi.

Bazı istihbarat teşkilatları, virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığını savunuyor.

Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratı ikiye bölündü - 4

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI gibi bazı kurumlar da virüsün Wuhan'daki laboratuvardan sızdığına inanmaya devam ediyor.

Görüş ayrılıklarına rağmen raporda, tüm ABD istihbarat teşkilatlarının Covid-19'un biyolojik bir silah olarak geliştirilmediği konusunda hemfikir olduğunun altı çizildi.

Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratı ikiye bölündü - 5

Salgının başlarında virüsün kökenlerinin araştırılmasına müsade etmeyen Çin, daha sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan'daki laboratuvarda incelemeler yapmasına izin vermişti.

Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratı ikiye bölündü - 6

Çinli yetkililer, virüsün laboratuvardan sızdığı iddialarını reddediyor.

Resmi rakamlara göre, Covid-19 nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

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