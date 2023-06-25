Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratı ikiye bölündü
Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19'un kökenine yönelik tartışmalar sürüyor. Yeni yayımlanan bir rapor, ABD istihbarat teşkilatlarının tartışmalı konu hakkında ikiye ayrıldığını ortaya koydu. Bir taraf, virüsün genetik olarak tasarlanmadığını düşünürken, diğer taraf virüsün laboratuvardan sızdığına inanmaya devam ediyor.
Covid-19'un laboratuvardan sızdığına dair doğrudan bir kanıt bulunamadı. Bu açıklama Amerika Birleşik Devletleri istihbaratından geldi.
Covid-19, Çin'deki bir laboratuvarda mı üretildi?
Bilim dünyasını ikiye bölen bu sorunun cevabı, pandeminin ilk zamanlarından beri belirsizliğini koruyor.