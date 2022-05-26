Covid-19 nedeniyle yaşanan koku kaybının gizemi çözüldü: Sorumlu molekül ilk kez ortaya çıkarıldı

BELİRLİ GIDA MADDELERİNDEKİ BİLEŞİKLER ARAŞTIRILDI

Diğer taraftan, yakın tarihli bir uluslararası ankete göre, Covid ile ilgili koku kaybı olanların yaklaşık yüzde 10'u hastalığın hemen ardından parosmi yaşadı ve altı veya yedi ay sonra katılımcılarla tekrar görüşüldüğünde bu oran yüzde 47'ye yükseldi.

Araştırmacılar, parosmi için en yaygın tetikleyicilerden bazılarının kahve, çikolata, et, soğan ve diş macunu olduğunu söyleyerek, çalışmalarında bu maddelerde suçlanacak belirli bileşiklerin olup olmadığını araştırdı.