Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon

İngiltere'deki yeni bir çalışma, ailesi ve iş yeri aracılığıyla sürekli Covid-19'a maruz kalmasına rağmen, testlerde negatif çıkan kişilere odaklandı. Araştırmacılar, bazı insanlarda daha önce geçirilen grip ve soğuk algınlığı enfeksiyonunun çapraz bağışıklık oluşturduğunu ve korumanın T hücerleri aracılığıyla uzun süre devam ettiğini ortaya çıkardı. Bu hücreler, corona virüsü erken aşamada durdurarak “abortif enfeksiyon” adı verilen durumu gerçekleştiriyor. Bilim insanları, ayrıca yeni keşfin antikor tepkisine odaklanan mevcut aşıların yerine T hücresi tepkisine odaklanan aşıların gelişimine katkıda bulunacağını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 10:38 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 10:59

Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon - 1

İngiltere’de yer alan London College Üniversitesi’nden bilim insanları, hane halkı Covid-19’a yakalanmasına rağmen negatif test edilen insanların durumuna ilişkin yeni bir çalışma yaptı. 

Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon - 2

ABORTİF ENFEKSİYON NEDİR?

Araştırmacılar, insanların bir kısmında virüs vücutlarına girmesine rağmen bağışıklık sistemi tarafından erken aşamada temizlendiğini ortaya çıkardı. Buna göre T hücreleri olarak adlandırılan bağışıklık sistemi savunması, virüse hemen müdahale ederek “abortif enfeksiyon”  adı verilen durumu gerçekleştiriyor.

Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon - 3

Abortif enfeksiyon yaşandığında, Covid-19’a yol açan corona virüs çoğalamıyor ve ardından kayboluyor. 

Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon - 4

Çalışmanın yazarları, İngiltere'nin başkenti  Londra’da pandeminin ilk dalgası sırasında izlenen sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'inin bu açıklamaya uyduğunu belirtti. Ayrıca yeni keşfin, çok daha uzun süreli bağışıklık üretebilecek T-hücre yanıtını hedefleyen yeni nesil aşıların önünü açabileceği aktarıldı.

Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon - 5

Çalışmanın baş yazarı Leo Swadling, "Herkesin etrafında, iş yerinde ya da ailesinde Covid-19’a maruz kalmasına rağmen, enfeksiyona yakalanmayan kişiler var. Bilmediğimiz şey bu kişilerin virüsü gerçekten tamamen yok eden bağışıklık sistemlerine sahip olduklarıydı”dedi.

Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon - 6

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YOĞUN BİR ŞEKİLDE İZLENDİ

Nature dergisinde yayımlanan çalışma, İngiltere’deki 750'yi aşkın sağlık çalışanlarını pandeminin ilk dalgası sırasında enfeksiyon belirtileri ve bağışıklık tepkileri açısından yoğun bir şekilde izledi. 

Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon - 7

T HÜCRELERİNDE YÜKSEK ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Yüksek maruz kalma riskine rağmen 58 katılımcı hiçbir noktada Covid-19 için pozitif test yapmadı. Ancak bu kişilerden alınan kan örnekleri, pandemi yayılmadan önce alınan örneklere ve virüse hiç maruz kalmamış kişilere kıyasla Covid-19'a tepki gösteren T hücrelerinde artış olduğunu gösterdi. Ayrıca viral enfeksiyonun başka bir kan belirtecinde de  artışlar vardı.

Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon - 8

Araştırma, bir grup insanda, soğuk algınlığına neden olan ve onları Covid-19'dan koruyan diğer mevsimsel corona virüslerden önceki enfeksiyonlardan hafıza T-hücrelerine sahip olduğunu gösteriyor.

Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon - 9

Bu bağışıklık hücreleri, mevsimsel corona virüslerle paylaşılan bir Covid-19 bölgesi olan replikasyon makinelerindeki proteinleri “kokluyor” ve bazı insanlarda bu yanıt, enfeksiyonun en erken aşamada temizlenmesi için yeterince hızlı ve güçlü bir şekilde gerçekleşiyor. 

Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon - 10

Swadling, "Bu önceden var olan T hücreleri, Covid-19’ui tanımaya hazırdır" dedi.

Diğer taraftan çalışma, Covid-19'a maruz kaldıktan sonra enfeksiyondan tamamen kaçmaktan ciddi hastalığa kadar bilinen olasılıkların açıklanmasına katkıda bulunuyor. 

Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon - 11

T HÜCRESİ BAĞIŞIKLIĞI YILLARCA SÜREBİLİYOR

Bilim insanları, bulgularının önemli olduğunu, çünkü bağışıklık sisteminin T-hücresi tepkisinin,  antikorlarla karşılaştırıldığında, aylar yerine yıllarca daha uzun süreli bağışıklık sağladığını açıkladı.

Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon - 12

Ancak, neredeyse tüm mevcut Covid-19 aşıları, corona virüsün hücrelere girmesine yardımcı olan başak proteinine  ​​karşı antikor üretmeye odaklanıyor.  Bu nötralize edici antikorlar, ciddi hastalıklara karşı mükemmel koruma sağlıyor.  Bununla birlikte, bağışıklık zamanla azalıyor.

Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon - 13

YENİ NESİL AŞILARIN ÖNÜNÜ AÇACAK

Buna karşılık, T hücresi tepkisi o kadar hızlı düşme eğilimi göstermiyor ve hedeflediği iç replikasyon mekanizması corona virüslere karşı yüksek oranda korunuyor. Yani bu bölgeyi hedef alan bir aşı muhtemelen corona virüsün yeni türlerine karşı da koruma sağlayabilir. 

Covid-19 olmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon - 14

Cardiff Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Andrew Freedman, “Bu çalışmadan elde edilen bilgiler, farklı bir aşı türünün tasarımında kritik olabilir. Birçok farklı corona virus arasında paylaşılan farklı viral protein hedeflerine karşı T hücresi bağışıklığını hazırlayan bir aşı, nötralize edici antikorları tetikleyen aşıları tamamlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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