Covid-19 salgınında iki yıl geride kaldı

24 Kasım 2022'de ise tüm dünya Omicron varyantıyla tanıştı. Çok daha kolay ve hızlı bulaşan varyant, aşı olanlarda hastalığın daha hafif geçmesine neden oldu.



Kimi uzmanlara göre salgını bitirecek varyant olarak nitelendi.