Covid-19 salgınında iki yıl geride kaldı

Haberler - NTV 11.03.2022 - 10:58
Tüm dünyada 452 milyondan fazla kişi corona virüse yakalandı, 6 milyondan fazla kişi
hayatını kaybetti.
Türkiye'de de salgının iki yıllık bilançosu ağır oldu
15 milyona yakın kişi corona virüse yakalandı. 96 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye'de ilk corona virüs vakası açıklandığında takvim 11 Mart 2020'yi gösteriyordu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aynı gün corona virüsü pandemi ilan etti...
Küresel salgın tüm dünyada hayatı felç etti. Sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu.
20 Mart'ta tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi. 21 Mart'ta sokağa çıkma kısıtlamaları başladı.
Takvim 25 Mart 2020'yi gösterirken bu kez okullarda eğitime ara verilmişti.
Salgında bir ay dolmadan 601 sağlık çalışanı corona virüse yakalandı. 17 Haziran'da maske zorunluluğu başladı.
2020 yılına virüsle ön cephede mücadele eden hekimlerin, sağlık çalışanlarının ölümleri damgasını vurdu.
2020'nin son günlerinde ise aşı Türkiye'ye ulaştı. 30 Aralık'ta Çin'den 3 milyon doz aşı getirildi.
14 Ocak’ta sağlık çalışanlarının aşılaması başladı.
Salgının ilk yılı biterken corona virüsün etkili varyantları hayatımıza girdi. Ekim 2020'de ilk kez tespit edilen delta varyantı kısa süre içinde tüm dünyada baskın hale geldi.
Türkiye'de salgının birinci yılında vaka sayısı 2 milyon 800 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 29 bini aştı.
Corona virüs salgınında bir yılda 400'e yakın sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
Küresel salgının ikinci yılı aşıların yılıydı. Türkiye'de 58 milyona yakın kişi aşı oldu. 146 milyondan fazla doz aşı yapıldı.
Tüm dünyada 3 buçuk milyardan fazla insana yaklaşık 11 milyar doz aşı yapıldı.
24 Kasım 2022'de ise tüm dünya Omicron varyantıyla tanıştı. Çok daha kolay ve hızlı bulaşan varyant, aşı olanlarda hastalığın daha hafif geçmesine neden oldu.
Kimi uzmanlara göre salgını bitirecek varyant olarak nitelendi.
Aşılar koruyucu etkide ancak virüs için özel geliştirilmiş bir ilaç olmadan salgınla mücadele eksikti.
2021 yılı ilaçların da devreye girdiği bir yıl oldu.
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, 22 ve 23 Aralık'ta peş peşe iki antiviral ilaca onay verdi.
Pfizer’ın ilacı Paxlovid’in (pakslovid) de hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede yüzde 90, Merck'ün ilacı Molnupiravir'in ise yüzde 30 etkili olduğu açıklandı.
Molnupiravir, 12 Şubat itibarıyla Türkiye'de de 65 yaş üstü kişiler ile bağışıklığı baskılanmış kişilerde kullanılmaya başlandı.
Salgında iki yıl geride kalırken tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de virüs önlemleri gevşetildi. 2 Mart itibarıyla açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı, kapalı alanlarda da havalandırma koşullarına göre karar vermek üzere esnetildi.
Hastaların izolasyonunun takip edildiği HES kodu sorgulaması da ikinci yıl biterken sona erdi.