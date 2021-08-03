Covid-19, SARS ve MERS: Tüm corona virüslere karşı geliştirilen "evrensel aşı" gelecek pandemileri önleyecek

MUTASYONLARA KARŞI ETKİLİ OLACAK

Söz konusu plan, daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu düşünülen Güney Afrika ve Brezilya türleri de dahil olmak üzere tüm corona virüs varyantlarına karşı bir aşı geliştirmek için bir ABD şirketi olan VBI Vaccines ile 24 milyon sterlinlik bir ortaklık içeriyor.