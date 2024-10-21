Covid-19 sonrası vakalarda artış: Boğmaca nedir? Belirtileri neler?

25 YILIN EN KÖTÜ SALGINI

Fransız sağlık yetkilileri, Avrupa'da son 25 yılın en kötü boğmaca salgınına tanık olduklarını duyurdu. Fransa Halk Sağlığı, 2024 yılının başlarından bu yana devam eden salgında, "son aylarda yoğunlaşan önemli bir bakteri dolaşımının" mevcut olduğunu bildirdi.

PCR testiyle doğrulanmış yaklaşık 35 bin vaka kaydedilirken, bu yıl Fransa'da 20'si bir yaşın altında olmak üzere 22 çocuğun boğmaca nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.