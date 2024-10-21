Covid-19 sonrası vakalarda artış: Boğmaca nedir? Belirtileri neler?

Uzmanlar, 2024 yılı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da artan boğmaca vakalarına dikkat çekti. ABD'de vaka sayıları neredeyse beş kat artarak 18 bin 500'ü geçti. Fransa, son 25 yılın en kötü boğmaca salgınını yaşarken, PCR testleriyle doğrulanmış 35 bin vakanın kaydedildiği ve 22 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Uzmanlar, özellikle aşılanmamış bebeklerin yüksek risk altında olduğunu vurgularken, boğmacanın önlenmesinde aşılama sürecinin kritik önemine dikkat çekiyor.

Covid-19 sonrası vakalarda artış: Boğmaca nedir? Belirtileri neler? - 1

18 BİNİ GEÇTİ

Covid-19 salgını sırasında düşüş gösteren boğmaca vakaları, 2024 yılı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  ve Avrupa genelinde yeniden artış gösterdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre,  boğmaca olarak bilinen son derece bulaşıcı enfeksiyonun vaka sayısı,ülke genelinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse beş kat artarak 18 bin 500'ü aştı. Bu, 2014 yılından bu yana yılın bu dönemindeki en yüksek vaka yükü olarak kaydedildi.

SAĞLIK HABERLERİ

Covid-19 sonrası vakalarda artış: Boğmaca nedir? Belirtileri neler? - 2

25 YILIN EN KÖTÜ SALGINI

Fransız sağlık yetkilileri, Avrupa'da son 25 yılın en kötü boğmaca salgınına tanık olduklarını duyurdu. Fransa Halk Sağlığı, 2024 yılının başlarından bu yana devam eden salgında, "son aylarda yoğunlaşan önemli bir bakteri dolaşımının" mevcut olduğunu bildirdi.

PCR testiyle doğrulanmış yaklaşık 35 bin vaka kaydedilirken, bu yıl Fransa'da 20'si bir yaşın altında olmak üzere 22 çocuğun boğmaca nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Covid-19 sonrası vakalarda artış: Boğmaca nedir? Belirtileri neler? - 3

BOĞMACA HASTALIĞI NEDİR?

Boğmaca, Bordetella pertussis adlı bakterinin neden olduğu son derece bulaşıcı bir enfeksiyondur. Genellikle soğuk algınlığı benzeri belirtilerle başlayan boğmaca, zamanla şiddetli ve uzun süreli öksürüğe yol açabilir. Bu nedenle hastalığa "100 günlük öksürük" adı da verilmiştir.

Covid-19 sonrası vakalarda artış: Boğmaca nedir? Belirtileri neler? - 4

BELİRTİLERİ NELER?

Boğmacanın başlangıcında burun akıntısı, hapşırma ve hafif ateş görülebilir. Hastalık ilerledikçe, özellikle geceleri daha da kötüleşen şiddetli öksürük atakları meydana gelir. Öksürük atakları sırasında nefes almakta zorluk çekilebilir ve bazı durumlarda kusma da görülebilir.

RİSK GRUPLARI 

Aşılanmamış veya kısmen aşılanmış bebekler, boğmaca açısından en yüksek risk grubunu oluşturmaktadır. Bebekler, öksürmek yerine nefes almakta zorlanabilir veya morarabilir.

Covid-19 sonrası vakalarda artış: Boğmaca nedir? Belirtileri neler? - 5

ÖNLEM VE TEDAVİ

Uzmanlar, boğmacayı önlemenin en etkili yolunun aşılama olduğunu vurgulamaktadır. Hamilelik sırasında yapılan aşılama, henüz aşılanmamış olan yenidoğanlarda hastalık ve ölüm riskini azaltmada oldukça etkilidir. Boğmaca tedavisinde antibiyotikler kullanılmakta, ancak tedavi genellikle hastalığın erken dönemlerinde etkili olmaktadır.

Boğmaca, ciddi komplikasyonlara yol açabileceği için belirtiler görüldüğünde sağlık profesyoneline başvurulması önerilmektedir. Uzmanlar, toplumda aşılamanın önemine dikkat çekiyor.

Covid-19 sonrası vakalarda artış: Boğmaca nedir? Belirtileri neler? - 6

DÜŞÜK BAĞIŞIKLIK SEBEBİYLE 

Tipik olarak her üç ila beş yılda bir döngüsel boğmaca salgınları görüldüğü belirtilirkenİ
CDC, ABD’deki yeniden canlanmanın, Covid-19 salgını sırasında boğmaca vakalarının önemli ölçüde düştüğünü ve şimdi "daha tipik eğilimlere dönüşü" temsil ettiğini belirtti.

Fransa Pasteur Enstitüsü, pandeminin boğmaca döngülerinin düzenini bozduğunu ifade etti ve bu yıl "benzeri görülmemiş bir yeniden canlanma" yaşandığını bildirdi. Bilim insanları, bu artışın Covid-19 sırasında bağışıklığın azalmasından kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Covid-19 sonrası vakalarda artış: Boğmaca nedir? Belirtileri neler? - 7

AVRUPA GENELİNDE ARTIŞ

2024’ün başlarında yayınlanan bir ECDC raporuna göre, 2023 yılı boyunca Avrupa ülkelerinde yaklaşık 60.000 boğmaca vakası görüldü. Bu rakam, 2021 ve 2022 yıllarına kıyasla on katın üzerinde bir artışı temsil ediyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise, Ocak ve Ağustos 2024 arasında İngiltere’de 13.000’den fazla vaka kaydedildiğini ve bu süreçte 10 bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uzmanlar, boğmaca vakalarının yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor ve aşılamanın önemini yeniden hatırlatıyor.

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