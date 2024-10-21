Covid-19 sonrası vakalarda artış: Boğmaca nedir? Belirtileri neler?
Uzmanlar, 2024 yılı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da artan boğmaca vakalarına dikkat çekti. ABD'de vaka sayıları neredeyse beş kat artarak 18 bin 500'ü geçti. Fransa, son 25 yılın en kötü boğmaca salgınını yaşarken, PCR testleriyle doğrulanmış 35 bin vakanın kaydedildiği ve 22 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Uzmanlar, özellikle aşılanmamış bebeklerin yüksek risk altında olduğunu vurgularken, boğmacanın önlenmesinde aşılama sürecinin kritik önemine dikkat çekiyor.
18 BİNİ GEÇTİ
Covid-19 salgını sırasında düşüş gösteren boğmaca vakaları, 2024 yılı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa genelinde yeniden artış gösterdi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, boğmaca olarak bilinen son derece bulaşıcı enfeksiyonun vaka sayısı,ülke genelinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse beş kat artarak 18 bin 500'ü aştı. Bu, 2014 yılından bu yana yılın bu dönemindeki en yüksek vaka yükü olarak kaydedildi.