Covid-19 tedavisinde 'lama' umudu: Burun spreyi olarak kullanılacak

Diğer taraftan nano-antikor tedavisi şimdiye kadar sadece bu laboratuvar hayvanlarında test edildi ancak İngiltere Halk Sağlığı Kurumu şimdiye kadar test ettiği en etkili corona virüse nötralize edici ilaçlar" arasında olduğunu söyledi.

Araştırmacıların bildirdiğine göre, bu belirgin mücadele gücü, nano antikorların corona virüse bağlanma gücünden geliyor. Tıpkı kendi antikorlarımız gibi, virüse özgü antikorlar da vücudumuzu istila eden virüslere ve bakterilere tutunuyor ardından onlara bağlanıyor.

Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında uzmanlar, Fifi'yi corona virüsün küçük ve bulaşıcı olmayan bir parçasıyla aşılayarak, bağışıklık sistemini özel moleküller üretmesi için uyardı. Bilim insanları daha sonra Fifi'nin kan örneğindeki en güçlü nano antikorları dikkatlice seçti ve saflaştırdı. Ekip daha sonra özel olarak seçilmiş, en güçlü moleküllerden büyük miktarlarda üretti.