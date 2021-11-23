Bilim insanları, dünya genelinde corona virüs kısıtlamalarının kaldırılması nedeniyle son aylarda grip, soğuk algınlığı ve norovirüs gibi kış hastalıkları vakalarının arttığını açıkladı. Covid-19 tedbirleri nedeniyle, birçok bulaşıcı hastalığın son yıllarda durma noktasına geldiği, ancak "bağışıklık borcu" adı verilen durum nedeniyle, Covid-19 dışındaki diğer enfeksiyonların hızla arttığı konusunda uyarı yapıldı. Bununla birlikte doktorlar, hem Covid-19'a hem de diğer kış hastalıklarına karşı bağışıklık sisteminin güçlendirmek için önerilerde bulundu.İşte Akdeniz diyetinden, yemeklere sarımsak eklemeye, ekşi mayalı ekmek tüketiminden çinko takviyesine uzmanların tavsiyeleri... Akdeniz diyeti, yiyeceklere ezilmiş sarımsak eklemek ve C vitamini dozunu artırmak bağışıklık sistemini güçlendirebilir.\nİngiltere'de yer alan Sussex Üniversitesi'nde immünolog ve “ Immunity: The Science of Staying Well” adlı kitabın yazarı olan. Dr Jenna Macciochi, "Covid-19 enfeksiyondur ve hiçbir yaşam tarzı müdahalesi sizi yenilmez yapmaz. Ancak yapabileceğiniz birçok küçük şey var. Bunlar bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir” dedi. Bununla birlikte Dr. Macciochi, Covid-19’a karşı bağışıklık tek savunmasının antikorlar olmadığını belirterek, T hücrelerinin önemine dikkat çekti. T-hücreleri de enfekte olmuş hücreleri öldürerek bağışıklık savunmasında önemli bir rol oynuyor. B hafıza hücreleri ise hızla yeni antikorlar üretilmesini sağlıyor. Dr. Mariachi ve diğer bilim insanları Covid-19 ve kış virüslerine karşı vücudun zinde tutulmasını sağlayan önerilerde bulundu. Bu yıl soğuk algınlığı ve grip gibi diğer kış virüslerinde artış beklediklerini belirten uzmanlar şunları önerdi: Şu anda grip için aşı geliştiren viral bir immünolog olan Dr. Ross Walton, çoğu insanın bağışıklık sistemlerinin aslında genç yaşlardan itibaren düşüşe geçtiğini söyledi. \nWalton, “Timus beziniz, vücudun T hücrelerinin (enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücreleri) üretildiği yerdir ve bu bez 20'li yaşlarda körelmeye başlar. Ancak bu, herkesin dikkatli olması için tek neden değil. Sağlıklı ve genç insanların daha savunmasız birini öldürebilecek bir enfeksiyonu yaymaktan kaçınmak için Covid-19 ve diğer enfeksiyonlardan korunma sorumluluğu bulunuyor” dedi. Dr. Macciocchi, pandemi esnasında hijyenik bir el yıkamanın sabunun türünden daha çok kullanılan su miktarına bağlı olduğunu belirterek, “Ilık su daha iyidir, ancak ellerinizi ovuştururken bolca su dökmek, kullanılan sabun miktarından çok daha önemlidir. Gerçekten de, antivirüs öldürücü olmadığı sürece, antibakteriyel sabun zaten corona virüsü öldürmez. Jellere gelince, yüzde 60 alkol arayın, çünkü bunun antibakteriyel ve anti virüs önleyici etkisi olacaktır. Ancak elleriniz çok kirli veya yağlıysa hiç işe yaramazlar” diye konuştu. Dr. Claire Bailey, farklı renkli meyve ve sebzelerden zengin, düşük karbonhidratlı bir Akdeniz diyeti uygulamanın, vücudun enfeksiyonla savaşmak için ihtiyaç duyduğu çok çeşitli antioksidan ve anti-inflamatuar elde etmesi çin için en iyi şansı vereceğini aktardı. \nDr. Bailey, “Tabağınıza ne kadar çok renk eklerseniz, o kadar fazla besin alırsınız. Sindirim sisteminizdeki sağlıklı bakterileri besleyen ve enfeksiyonla savaşmak için çok önemli olan temel lif içerdiğinden, meyve ve sebzeleri bütün olarak tüketin. Özellikle, brokoli, kırmızı biber ve yaban mersinini tavsiye ederim” dedi. Dr. Macciocchi, “C vitamininin enfeksiyonu önlediğini gösteren çok az kanıt var, ancak çalışmalar,C vitamininin soğuk algınlığı semptomların süresini kısaltabileceğini gösteriyor. Bağışıklık hücrelerimiz enfeksiyonla savaşmak için çok çalıştıklarında C vitaminine yüksek ihtiyaç duyarlar, bu nedenle kendinizi semptomlarla bulursanız, C vitamini dozuna başlamanın tam zamanıdır” dedi.\n\nBununla birlikte Dr. Macciocchi, C vitaminin tek kaynağının portakal, mandalina ve limon gibi turunçgiller olmadığını belirtti. Aynı zamanda kivi, kırmızı biber, ıspanak, karnabahar ve Brüksel lahanasının yanı sıra sakatların da yüksek C vitamini oranlarına sahip olduğunu söyledi. Dr. Macciocchi, “Yeterli uyku, tüm bağışıklık sistemin temelini oluşturur. Eğer uyumuyorsanız, başka hiçbir yaşam tarzı önlemi işinize yaramaz. Çünkü, biz uyurken melatonin hormonu yeni bağışıklık hücrelerini uyarır” dedi.\nUzmanlar, ideal uykusu süresinin 6 ile 9 saat arasında olması gerektiğini belirtiyor. Dr. Macciocchi, “Düzenli ve sıklıkla egzersiz bağışıklığın anahtarıdır. 'Gün boyu hareket, uyarılmak için harekete ve kaslara ihtiyaç duyan bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Kaslar, timus bezinde çalışan ve biz yaşlandıkça azalan kimyasallar üretir.Yürüme gibi basit egzersizden faydalanacak olan sadece kaslarınız değildir. Düzenli egzersiz, bağışıklık yaşınızı düşürmenize ve bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olur” diye konuştu. Dr. Macciocchi, “Hidrasyon kritik derecede önemlidir, ancak büyük ölçüde gözden kaçırılır. Pek çok metabolik işlev buna bağlıdır. Gerçekten de, susuz kalırsanız, solunum yolunuzdaki mikropları yakalayan ve virüslerin hücrelerinize girmesini engelleyen mukus tabakası zarar görebilir” dedi. \n\nBilim insanları günde en az sekiz bardak su içilmesini öneriyor. Çay ve kahve idrar söktürücü olduğundan, (yani vücudun idrar yoluyla su atmasını hızlandırırlar), günlük sı tüketimi ihtiyacında etkisiz kabul ediliyor. Dr. Walton'ın ekibi, ekinezya ttüketen çocuklarda soğuk algınlığı insidansının azaldığını ve çocukların üşüttükten sonra aldıkları ikincil solunum yolu enfeksiyonlarının sayısında bir azalma olduğunu tespit eden çalışmalar yaptı. Bu, bitkinin hem önleyici bir önlem olarak hem de semptomlar ortaya çıktığında işe yarayabileceğini gösteriyor. \nDiğer taraftan, Viral Research, adlı dergide yayımlanan 2020 tarihli bir farklı bir çalışma da dahil olmak üzere ekinezyanın etkinliğini gösteren bir dizi bilimsel kanıt bulunuyor. 25 adet yayınlanmış bilimsel araştırmada, ortak olarak ekinezyada birçok farklı aktif bileşenin bulunduğuna ve virüsleri izole edebildiğine dikkat çekiliyor. 7 bin 400 kişiyi kapsayan 16 klinik araştırmadan elde edilen veriler, D vitamini takviyesi almanın grip ve zatürre dahil olmaz üzere, en az bir solunum yolu enfeksiyonu yaşama riskini üçte bir oranında azalttığını gösteriyor. 2017'de British Medical Journal'da yayımlanan ve 14 ülkeden yaklaşık 11 bin kişiye içeren farklı bir araştırma da benzer bulgulara ulaştı. D vitamini takviyelerinin akut solunum yolu enfeksiyonu riskini, plaseboya kıyasla yüzde 11 azalttığını gösterdi. Dr. Macciochi, “İnsan vücudu çinko üretemez, bu nedenle besinlerle alınması gerekir. Çünkü vücudumuzda yüzlerce reaksiyonda rol oynar ve enfeksiyonla savaşmak için son derece önemlidir. Kış aylarında fazladan çinko almanın enfeksiyonu önlemede yardımcı olduğuna dair bazı kanıtlar var, ancak çinko toksisiteye neden olabileceğinden fazlası iyi değil. Bu yüzden gerekli tahlilleri yaptırıp, doktorunuza danışmalısınız” dedi. \nÇinko kaynakları arasında ise kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri, baklagiller, tohumlar ve bitter çikolata yer alıyor. Sağlıklı bir bağırsak, bağışıklık sisteminin corona virüs veya diğer enfeksiyonlarla savaşmak için sahip olduğu en iyi şansı oluşturuyor.\nDr. Macciochi, “Bağırsak bakterileriniz, mikrobiyomunuz, bağışıklık için çok önemlidir. Bunlar yediklerinizi sindirmenizi sağlar ve bağışıklık sistemimiz için yararlı olan "post-biyotikler" olarak bilinen metabolitler üretir. Ancak bağırsaklarınızı mutlu etmek sadece kimchi, lahana turşusu, kombucha ve kefir gibi modaya uygun fermente edilmiş yiyecekleri yemekle sınırlı değildir” dedi.\nMacciochi, sözlerine şu şekilde devam etti:\n"Ancak daha da önemlisi, bu sağlıklı böcekleri besleyen ve onları büyümeye teşvik eden lifli gıdaları almaktır. Ekşi maya, mikrobiyomunuz için yiyebileceğiniz en sağlıklı şeylerden biridir ve fermente edilmiş liflerin en iyisi olan harika bir kaynaktır.” Dr Macciocchi, sarımsağın antibakteriyel, antienflamatuar ve antimikrobiyal etkilere sahip olan allisin adı verilen bir bileşik içerdiğini açıkladı. Ancak bu maddenin sadece sarımsak ezildiğinde ve yemek pişirmede kullanılmadan önce bir süre dinlenmeye bırakıldığında ortaya çıktığını söyledi. Dr. Macciocchi, son olarak, insanlara, li C ve D vitaminleri ile çinko kaynaklarının yanı sıra, yiyecek ve içeceklere zerdeçal ve matcha gibi maddelerin eklenmesini tavsiye etti. \nMacciocchi, “Covid-19 , vücudunuzda aşırı miktarda sitokin üretimine neden olur ve bu da vücuttaki iltihabı artırır. Ardında akciğer dokusunda ağır hasar meydana gelebilir, hatta ölüme neden olabilir” dedi.