COVİD-19’a karşı etkisi kanıtlanan tek ilacın ay sonunda stokları tükeniyor

ntv.com.tr 09.06.2020 - 14:14 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 14:21
NTV.COM.TR - Yeni tip corona virüs(Covid-19) nedeniyle dünya genelinde ölümler 409 bini aşarken, dünya genelinde bilim insanları ve araştırmacılar pandemiyi durduracak bir ilaç ya da aşı geliştirmek için durmaksızın çalışıyor. Ancak, şu anda kadar Covid-19 etkisi kanıtlanan tek bir ilaç var; o da ABD’li Gilead Sciences’ın Ebola’ya karşı geliştirdiği remdevisir ilacı.
Ancak, CNN’de yer alan haberde ABD hükümetinin 29 Haziran haftasında ilacın son sevkiyatını gerçekleştireceği ve bu ayın sonunda stokların tükeneceği ifade edildi.
Geçen ay Gilead, deneysel corona virüs ilacı remdesivirinin üretimini artırmak için uluslararası ortaklarla çalışmayı planladığını söylemiş, aralık ayına kadar milyonlarca doz ilaç üretilebileceğini açıklamıştı.