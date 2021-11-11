Covid-19’a maruz kalmasına rağmen testlerde negatif çıkanların gizemi çözüldü: Abortif enfeksiyon

T HÜCRELERİNDE YÜKSEK ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Yüksek maruz kalma riskine rağmen 58 katılımcı hiçbir noktada Covid-19 için pozitif test yapmadı. Ancak bu kişilerden alınan kan örnekleri, pandemi yayılmadan önce alınan örneklere ve virüse hiç maruz kalmamış kişilere kıyasla Covid-19'a tepki gösteren T hücrelerinde artış olduğunu gösterdi. Ayrıca viral enfeksiyonun başka bir kan belirtecinde de artışlar vardı.