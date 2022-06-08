Covid-19'a yakalanan insanların iş performansı düştü: Bilim insanları uyardı

Kanada'da yapılan yeni araştırmaya göre, Covid-19'a yakalanmak bireylerin çalışma performanslarına negatif yönde etki etti. Pandemi sona erse de Covid-19'un etkilerinin hayattaki etkilerinin devam ettiğini vurgulayan bilim insanları, Covid-19'a yakalananların iş yerinde hafıza, dikkat ve eylemle ilgili sorunlar olarak tanımlanan bilişsel başarısızlıkları daha fazla yaşadığını söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.06.2022 - 12:00

Covid-19'a yakalanan insanların iş performansı düştü: Bilim insanları uyardı - 1

EurekAlert sitesinin haberine göre, 'daki Waterloo Üniversitesi'nde yapılan çalışma, Covid-19'a yakalanmış bireylerin iş yerinde önemli ölçüde daha fazla bilişsel başarısızlık bildirdiğini ortaya koydu.

Covid-19'a yakalanan insanların iş performansı düştü: Bilim insanları uyardı - 2

Üniversitenin Psikoloji Departmanı Profesörü James Beck ve öğrencisi Arden Flow tarafından yürütülen çalışmada, Covid-19'a yakalanmış ve yakalanmamış 94 tam zamanlı çalışandan veri toplandı. Her iki grubun da temel demografik özellikler açısından uyumlu olduğu belirtildi.

Covid-19'a yakalanan insanların iş performansı düştü: Bilim insanları uyardı - 3

İŞE DÖNÜNCE DAHA FAZLA ZORLUK YAŞIYORLAR

Beck, "Covid-19 hayatımızın bir parçası olmaya en azından öngörülebilir gelecek için devam edecek. Covid-19'a yakalanan insanların iyileşip işe dönmesi artık yaygın bir durum. Çalışmamızda, bu kişiler, Covid-19'a yakalanmamış kişilere oranla daha fazla zorluk yaşadıklarını bildirdi" dedi.

Covid-19'a yakalanan insanların iş performansı düştü: Bilim insanları uyardı - 4

Araştırmada iki grubun karşılaştırıldığını belirten Beck, "Covid-19'a yakalananlardan oluşan grup, hastalığı hiç geçirmeyen gruba kıyasla, iş yerinde hafıza, dikkat ve eylemle ilgili sorunlar olarak tanımlanan bilişsel başarısızlıkları daha fazla bildirdi" diye konuştu.

Covid-19'a yakalanan insanların iş performansı düştü: Bilim insanları uyardı - 5

Beck, Covid-19'a yakalanan bireylerin iyileştikten sonra iş yerinde hastalık öncesi performans seviyelerine dönmekte zorluk yaşayabileceğini; iş yükünü azaltmak, teslim tarihini uzatmak ve esnek çalışma saati gibi düzenlemelerle bunun üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Covid-19'a yakalanan insanların iş performansı düştü: Bilim insanları uyardı - 6

Araştırmanın detayları, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

Covid-19'a yakalanan insanların iş performansı düştü: Bilim insanları uyardı - 7
Covid-19'a yakalanan insanların iş performansı düştü: Bilim insanları uyardı - 8

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