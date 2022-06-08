Covid-19'a yakalanan insanların iş performansı düştü: Bilim insanları uyardı

Üniversitenin Psikoloji Departmanı Profesörü James Beck ve öğrencisi Arden Flow tarafından yürütülen çalışmada, Covid-19'a yakalanmış ve yakalanmamış 94 tam zamanlı çalışandan veri toplandı. Her iki grubun da temel demografik özellikler açısından uyumlu olduğu belirtildi.