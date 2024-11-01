COVID-19'un kalıcı etkisi: Bilim insanları bir saat azaldığını söyledi!

1 SAAT DÜŞTÜ

Bu tarihten itibaren dışarıda yapılan aktivitelere ayrılan sürenin günde yaklaşık 1 saat düştüğü belirtildi.

2022 ve 2023'te evde geçirilen sürenin değişmemesi, pandeminin kalıcı bir etki yaratmış olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmada ayrıca günlük seyahate harcanan sürede yaklaşık 12 dakikalık bir azalma tespit edildi.