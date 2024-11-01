COVID-19'un kalıcı etkisi: Bilim insanları bir saat azaldığını söyledi!
COVID-19 pandemisi, günlük yaşamda köklü değişikliklere yol açtı; yemek siparişi, işe gitme ve sosyalleşme biçimlerimiz değişti. ABD'de yapılan bir araştırma, pandemi ile birlikte evde geçirilen sürenin de belirgin şekilde değiştiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu dönüşümün evden çalışma düzeninin yaygınlaşmasıyla sıkı bir bağlantı içinde olduğunu vurguladı.
COVID-19 salgınından bu yana dünya çok değişti.
Yemek sipariş etme şeklimizden işe gitme ve sosyalleşme şeklimize kadar bu değişimlerin birçoğu günlük hayatımızda kalıcı etkilere sahip oldu.