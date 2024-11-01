COVID-19'un kalıcı etkisi: Bilim insanları bir saat azaldığını söyledi!

COVID-19 pandemisi, günlük yaşamda köklü değişikliklere yol açtı; yemek siparişi, işe gitme ve sosyalleşme biçimlerimiz değişti. ABD'de yapılan bir araştırma, pandemi ile birlikte evde geçirilen sürenin de belirgin şekilde değiştiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu dönüşümün evden çalışma düzeninin yaygınlaşmasıyla sıkı bir bağlantı içinde olduğunu vurguladı.

COVID-19'un kalıcı etkisi: Bilim insanları bir saat azaldığını söyledi! - 1

COVID-19 salgınından bu yana dünya çok değişti.

Yemek sipariş etme şeklimizden işe gitme ve sosyalleşme şeklimize kadar bu değişimlerin birçoğu günlük hayatımızda kalıcı etkilere sahip oldu.

SAĞLIK HABERLERİ

COVID-19'un kalıcı etkisi: Bilim insanları bir saat azaldığını söyledi! - 2

EVDE GEÇİRİLEN SÜRE ARTTI 

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, bu durum insanların evde geçirdikleri zamanı da etkiledi.

Journal of the American Planning Association adlı hakemli dergide yayımlanan araştırmaya göre, COVİD-19 pandemisinin ardından evde geçirilen sürenin kayda değer derecede arttığı ortaya çıktı.

COVID-19'un kalıcı etkisi: Bilim insanları bir saat azaldığını söyledi! - 3

20 YILLIK  SÜREÇ GÖZLEMLENDİ

34 bin Amerikalı ile yapılan araştırmada ekip, pandemi sonrası ev dışında geçirilen zamanla ev içinde geçirilen zamanı karşılaştırdı. 

2003 yılından başlayarak 20 yıllık bir süreci inceleyen ekip, özellike 2019'la birlikte dışarıda geçirilin zamanın azaldığını gözlemledi.

COVID-19'un kalıcı etkisi: Bilim insanları bir saat azaldığını söyledi! - 4

1 SAAT DÜŞTÜ

Bu tarihten itibaren dışarıda yapılan aktivitelere ayrılan sürenin günde yaklaşık 1 saat düştüğü belirtildi. 

2022 ve 2023'te evde geçirilen sürenin değişmemesi, pandeminin kalıcı bir etki yaratmış olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmada ayrıca günlük seyahate harcanan sürede yaklaşık 12 dakikalık bir azalma tespit edildi.

COVID-19'un kalıcı etkisi: Bilim insanları bir saat azaldığını söyledi! - 5

EVDEN ÇALIŞMANIN ETKİSİ

Bu değişim psikolojiden sosyolojiye, ekonomiye kadar pek çok alanda insanları ve toplumu etkiledi.

Uzmanlar sözkonusu değişimin pandemiyle birlikte çok sayıda işyerinin evden çalışma düzenine geçmesiyle bağlantılı olduğunu söylüyor.

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