Belirtileri teşhisi zorlaştırabiliyor: Covid-19'un yeni varyantları Nimbus ve Stratus hakkında neler biliniyor?
Covid-19’da yeni varyantlar gündemde. Nimbus (NB.1.8.1) ve Stratus (XFG) adı verilen türler, son haftalarda dünya genelinde en çok yayılan varyantlar arasında öne çıktı. Sağlık otoriteleri, söz konusu varyantların bulaşma hızının arttığını, açıkladı. Peki, Covid-19'un yeni varyantları Nimbus ve Stratus hakkında neler biliniyor? Nimbus ve Stratus belirtileri neler?
Covid-19’da son dönemde öne çıkan Nimbus (NB.1.8.1) ve Stratus (XFG) varyantları, dünyada en çok yayılan türler arasında yer almaya başladı. Sağlık otoriteleri, bu varyantların yayılım hızında artış olduğuna dikkat çekerken, halk sağlığı açısından yeni bir tehdit oluşturmadığını vurguluyor.