Belirtileri teşhisi zorlaştırabiliyor: Covid-19'un yeni varyantları Nimbus ve Stratus hakkında neler biliniyor?

Covid-19’da yeni varyantlar gündemde. Nimbus (NB.1.8.1) ve Stratus (XFG) adı verilen türler, son haftalarda dünya genelinde en çok yayılan varyantlar arasında öne çıktı. Sağlık otoriteleri, söz konusu varyantların bulaşma hızının arttığını, açıkladı. Peki, Covid-19'un yeni varyantları Nimbus ve Stratus hakkında neler biliniyor? Nimbus ve Stratus belirtileri neler?

Covid-19’da son dönemde öne çıkan Nimbus (NB.1.8.1) ve Stratus (XFG) varyantları, dünyada en çok yayılan türler arasında yer almaya başladı. Sağlık otoriteleri, bu varyantların yayılım hızında artış olduğuna dikkat çekerken, halk sağlığı açısından yeni bir tehdit oluşturmadığını vurguluyor.


Uzmanlara göre, virüsün son dönemde geçirdiği genetik değişiklikler, bulaşma ihtimalini artırabilir. Ancak şu ana kadar elde edilen bulgular, Nimbus ve Stratus’un önceki varyantlara göre daha ağır hastalıklara yol açmadığını gösteriyor.


Yetkililer, toplumda vaka sayılarında artış yaşanabileceğini ancak kişilerin hastalığı daha ağır geçirdiğine dair bir veriye rastlanmadığını belirtiyor.

ÖNE ÇIKAN BELİRTİLER HANGİLERİ?

Covid-19 enfeksiyonu; baş ağrısı, öksürük, burun akıntısı ya da tıkanıklığı ve yoğun halsizlik gibi geniş bir semptom yelpazesiyle ortaya çıkabiliyor. Bu tablo, hastalığın soğuk algınlığı veya gripten ayırt edilmesini zorlaştırıyor.

NASIL BULAŞIYOR?

Bulaşma şekilleri ise önceki Covid-19 varyantlarıyla aynı. Virüs, öksürük, hapşırık ve solunum yoluyla havaya karışan damlacıklar üzerinden insandan insana geçiyor. Uzmanlar, özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda maske, hijyen ve havalandırma önlemlerinin hâlâ önemli olduğunu hatırlatıyor.

KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT

Öte yandan corona virüsten korunmak için özellikle ileri yaş grubunun ve kronik hastalıkları olanların kalabalık ortamlarda daha dikkatli olması öneriliyor.

