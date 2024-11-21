D vitamini alımı 30 yaş sonrası neden önemli? Vücutta 6 kritik görevi varmış

DEPRESYON

30 yaşından sonra D vitamini seviyesinin düşük olması genellikle depresyon ve anksiyete belirtilerinin iyileşmesiyle ilişkilidir. Hormonal değişiklikler, yaşam tarzı stresi ve güneş ışığına maruz kalmanın azalması gibi unsurlar ruh hali değişimlerine neden olabilir.

D vitamini, serotonin seviyelerini artırarak, zihinsel sağlığı ve ruh hali değişikliklerini teşvik ederek yardımcı olur.



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