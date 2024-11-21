D vitamini alımı 30 yaş sonrası neden önemli? Vücutta 6 kritik görevi varmış
"Güneş vitamini" olarak da bilinen D vitamini, genel sağlık için çok önemlidir. Sadece kalsiyum emilimine yardımcı olarak kemik gücünü desteklemekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklığı artırır, kas fonksiyonunu iyileştirir ve kalp sağlığını güçlendirir. Özellikle 30 yaş sonrasında D vitamini alımı genel sağlık için büyük önem taşıyor. Peki, 30 yaş sonrasında neden D vitamini kullanmalısınız?
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, D Vitamini genel sağlık için, özellikle 30 yaş ve üzeri kişiler için hayati öneme sahiptir. Diyetten kalsiyum emilimine yardımcı olarak güçlü kemikleri ve dişleri desteklemede önemli bir rol oynar.