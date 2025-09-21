D vitamini eksikliği kadınlarda neden daha fazla görülüyor?

Kemik sağlığı, ruh hali ve bağışıklık için vazgeçilmez olarak bilinen D vitamini, kadınlarda erkeklere kıyasla daha sık eksiklik gösteriyor. Uzmanlara göre bunun nedeni biyolojik farklılıklar, hormonal değişimler, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları.

Kadınların erkeklere göre daha fazla yağ dokusuna sahip olması, D vitamininin vücutta serbest dolaşmak yerine yağda depolanmasına yol açıyor. Bu durum, güneşten veya besinlerden alınan vitaminin etkinliğini azaltıyor. Erkekler D vitaminini daha kolay kullanabilirken, kadınların aynı seviyelere ulaşabilmesi için daha fazla güneş ışığına, besine veya takviyeye ihtiyacı olabiliyor.

HORMONAL DALGALANMALARDA RİSK ARTIYOR

Östrojen, D vitamininin kalsiyumla birlikte kemik sağlığını korumasında kritik rol oynuyor. Ancak kadınlar ergenlik, hamilelik, emzirme, perimenopoz ve menopoz gibi dönemlerde yoğun hormonal değişimler yaşıyor. Özellikle östrojen seviyesinin düştüğü menopoz sonrası dönemde D vitamini daha az etkili hale geliyor ve osteoporoz riski artıyor.

Hamilelik ve emzirme dönemlerinde de D vitamini ihtiyacı yükseliyor. Anne adayının yetersiz alımı, bebeğin kemik ve bağışıklık gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Emzirme sürecinde ise vitaminin süt yoluyla bebeğe geçmesi, annenin depolarını hızla tüketebiliyor.

D vitamini esas olarak cildin güneş ışığına, özellikle UVB ışınlarına maruz kalmasıyla üretiliyor. Ancak günün büyük bölümünü kapalı alanlarda geçirmek, şehir yaşamındaki yüksek binalar ve güneş kremi kullanımı bu üretimi kısıtlıyor. Kış aylarında daha kısa günler de eksiklik riskini artırıyor.


BESLENME TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL


D vitamini doğal olarak sadece az sayıda besinde bulunuyor. Yağlı balıklar, yumurta ve zenginleştirilmiş süt ürünleri temel kaynaklar arasında yer alsa da, beslenme tercihleri ve kısıtlamaları yeterli alımı zorlaştırıyor. Uzmanlar bu nedenle özellikle kadınlara, takviyelerle destek alınmasını öneriyor.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN SESSİZ BELİRTİLERİ

Eksiklik; yorgunluk, ruh hali değişiklikleri, daha zayıf kemikler ve bağışıklıkta zayıflama gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Ancak çoğu zaman bu etkiler sessiz ilerlediği için kadınların daha fazla risk altında olduğu vurgulanıyor.

