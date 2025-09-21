D vitamini eksikliği kadınlarda neden daha fazla görülüyor?

Kadınların erkeklere göre daha fazla yağ dokusuna sahip olması, D vitamininin vücutta serbest dolaşmak yerine yağda depolanmasına yol açıyor. Bu durum, güneşten veya besinlerden alınan vitaminin etkinliğini azaltıyor. Erkekler D vitaminini daha kolay kullanabilirken, kadınların aynı seviyelere ulaşabilmesi için daha fazla güneş ışığına, besine veya takviyeye ihtiyacı olabiliyor.



HORMONAL DALGALANMALARDA RİSK ARTIYOR



Östrojen, D vitamininin kalsiyumla birlikte kemik sağlığını korumasında kritik rol oynuyor. Ancak kadınlar ergenlik, hamilelik, emzirme, perimenopoz ve menopoz gibi dönemlerde yoğun hormonal değişimler yaşıyor. Özellikle östrojen seviyesinin düştüğü menopoz sonrası dönemde D vitamini daha az etkili hale geliyor ve osteoporoz riski artıyor.