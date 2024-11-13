D vitamini eksikliği nelere yol açar? Bu hastalıkların nedeni olabilir

EN GÜÇLÜ D VİTAMİNİ KAYNAKLARI

Güneş ışığı: Vücut güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D vitamini üretebilir. Ancak üretilen D vitamini miktarı cilt rengi, günün saati ve bulut örtüsü gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Çok fazla güneşe maruz kalmak cilt kanserine de yol açabilir, bu nedenle güneş kremi kullanmadan güneşte birkaç dakikadan fazla zaman geçirmeniz önerilmez.



Diyet: D vitamini içeren bazı yiyecekler arasında somon veya hafif konserve ton balığı, uskumru gibi balıklar bulunur ve en iyi D vitamini kaynakları arasındadır. Mantarlar UV ışığına maruz kaldığında büyük miktarda D vitamini içerebilir. Yumurta sarısı yaklaşık 20 IU D vitamini içerir. Süt, yoğurt, tahıl ve bazı %100 meyve suları da D vitamini ile güçlendirilmiş ürünlerdir. Yoğurt üreticileri genellikle ürünlerine D vitamini ekler. 8 onsluk bir porsiyon genellikle 3 mcg D vitamini içerir.



Takviyeler: Güneşin yeterince güçlü olmadığı sonbahar ve kış aylarında, insanların D vitamini takviyesi alması gerekebilir. D vitamini takviyeleri, kemik sağlığı için önemli olan yeterli D vitamini aldığınızdan emin olmanıza yardımcı olmanın iyi bir yolu olabilir. İki ana D vitamini takviyesi türü D2 vitamini (ergokalsiferol) ve D3 vitaminidir (kolekalsiferol). D vitamini takviyelerini yiyecekle veya yiyeceksiz alabilir ve tam miktarı bir kerede alabilirsiniz. Ancak çok fazla D vitamini almak zararlı olabilir.