D vitamini eksikliği nelere yol açar? Bu hastalıkların nedeni olabilir
D vitamini, vücudun kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum, magnezyum ve fosfatı emmesine yardımcı olan yağda çözünen bir vitamindir. D vitamini ayrıca kas hareketine, sinir fonksiyonuna ve bağışıklık sistemine yardımcı olur. D vitamini eksikliği her zamankinden daha yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişi D vitamini eksikliği yaşıyor. Peki, D vitamini eksikliği bazı hastalıkları tetikler mi? İşte yanıtı.
Son araştırmalar, D vitamininin özellikle erken yaşamda sağlıklı bir bağışıklık sisteminin gelişiminde oynadığı kritik rolü vurguluyor.
McGill Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma, D vitamini eksikliğinin vücudunyaşlanmasını nasıl hızlandırabileceğini ve potansiyel bağışıklık işlev bozukluğuna yol açabileceğini öne sürüyor.
Bu çığır açan keşif, bağışıklık sistemi dengesini korumada ve otoimmün sorunları önlemede uygun beslenmenin önemini vurguluyor.