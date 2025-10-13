D vitamini eksikliği: Yetişkinlerin sıklıkla gözden kaçırdığı ince belirtiler
D vitamini, vücutta kalsiyum emilimi ve kas sağlığı için gereklidir. D vitamini eksikliği genellikle yaygın olarak görülüyor. Peki, D vitamini eksikliğinin belirtileri neler?
Frontiers in Nutrition tarafından 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre , yaklaşık yüzde 2,6 kişide D Vitamini eksikliği ve yüzde 22,0 kişide D Vitamini yetersizliği vardı. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, 19-70 yaş arasındaki yetişkinler günde ortalama 15 mcg (600 IU) D Vitamini almalıdır.