D vitamini eksikliği: Yetişkinlerin sıklıkla gözden kaçırdığı ince belirtiler

SIRT AĞRISI VE KEMİK AĞRISI

Çeşitli araştırmalara göre, sırt ve kemik ağrıları D vitamini eksikliğinin yaygın bir belirtisidir. Çoğu kişi bunu yorgunluk ve yaşlanmaya bağlasa da, asıl sebep gözlerimizin önündedir. The Permanente Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre , D vitamini eksikliği teşhisi konan kişiler 6 aydan 1 yıla kadar süren kronik boyun ve sırt ağrısıyla karşı karşıya kalmıştır.



YORGUNLUK VE DÜŞÜK ENERJİ



D vitamini eksikliğinin yaygın bir belirtisi, sürekli yorgun ve bitkin hissetmektir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, bu vitamin vücuttaki dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin akışını düzenler ve eksikliği nörotransmitterler arasında dengesizliğe yol açarak yorgunluğa neden olur .