D vitamini eksikliği: Yetişkinlerin sıklıkla gözden kaçırdığı ince belirtiler

D vitamini, vücutta kalsiyum emilimi ve kas sağlığı için gereklidir. D vitamini eksikliği genellikle yaygın olarak görülüyor. Peki, D vitamini eksikliğinin belirtileri neler?



Frontiers in Nutrition tarafından 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre , yaklaşık yüzde 2,6 kişide D Vitamini eksikliği ve yüzde 22,0 kişide D Vitamini yetersizliği vardı. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, 19-70 yaş arasındaki yetişkinler günde ortalama 15 mcg (600 IU) D Vitamini almalıdır.



Vitamin, vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olur, osteoporozu önler, kasların hareketine ve sinirler aracılığıyla mesajların iletilmesine yardımcı olur ve bakteri ve virüslerle savaşır. Bir test, D Vitamini eksikliğiniz olup olmadığını her zaman anlamanıza yardımcı olsa da, vücut ihtiyaç duyduğu şeyler için hızlı bir şekilde işaretler sağlar. Aşağıda, çoğu yetişkinin gözden kaçırdığı D Vitamini eksikliğinin bazı ince belirtilerini bulabilirsiniz.



SIRT AĞRISI VE KEMİK AĞRISI

Çeşitli araştırmalara göre, sırt ve kemik ağrıları D vitamini eksikliğinin yaygın bir belirtisidir. Çoğu kişi bunu yorgunluk ve yaşlanmaya bağlasa da, asıl sebep gözlerimizin önündedir. The Permanente Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre , D vitamini eksikliği teşhisi konan kişiler 6 aydan 1 yıla kadar süren kronik boyun ve sırt ağrısıyla karşı karşıya kalmıştır.

YORGUNLUK VE DÜŞÜK ENERJİ

D vitamini eksikliğinin yaygın bir belirtisi, sürekli yorgun ve bitkin hissetmektir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, bu vitamin vücuttaki dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin akışını düzenler ve eksikliği nörotransmitterler arasında dengesizliğe yol açarak yorgunluğa neden olur .



AŞIRI TERLEME

D vitamini eksikliğinin en az bilinen ve en hafif belirtilerinden biri aşırı terlemedir. Çünkü vücuttaki D vitamini miktarının bozulması, ter bezinde dengesizliğe ve aşırı terlemeye yol açar.



SAÇ DÖKÜLMESİ

Saç dökülmesini kötü beslenmeye ve kötü ürün seçimine bağlıyorsanız, listeye eklemek isteyebileceğiniz bir diğer faktör de D Vitamini eksikliğidir. Journal of Cosmetic Dermatology'ye göre , D Vitamini saç köklerinin büyüme ve farklılaşma sinyal yollarında rol oynar. Bu vitaminin eksikliğinin yara izi bırakan alopesi ve saç dökülmesine neden olduğu bilinmektedir.



KAS KRAMPLARI

D vitamini, vücutta kalsiyum emilimi ve kas sağlığı için gereklidir. Ancak eksikliği durumunda kaslar kramp, spazm veya güçsüzlük yaşamaya başlayarak daha fazla kalsiyum ve D vitaminine ihtiyaç duyabilir. Avrupa Kardiyovasküler Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada , D vitamini eksikliğinin kas-iskelet sistemi dışı şikayetleri olan hastalarda kas gücünde azalmaya neden olduğu ve bu nedenle vitamine ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

