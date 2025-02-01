D vitamini eksikliğinin belirtisiymiş: Geceleri bunu yaşıyorsanız dikkat!

Çalışma, mevcut kanıtların D Vitamini seviyelerini hem yetişkinlerde hem de çocuklarda uyku kalitesi ve OSA (obstrüktif uyku apnesi) gibi bozukluklarla güçlü bir şekilde ilişkilendirdiği sonucuna varmıştır, ancak kesin ilişki hala belirsizdir. D Vitamini eksikliğinin OSA'ya mı yol açtığı yoksa OSA'nın D Vitamini eksikliğine mi neden olduğu hala bilinmemektedir. Bu bağlantıları keşfetmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.





