D vitamini eksikliğinin belirtisiymiş: Geceleri bunu yaşıyorsanız dikkat!
Vücut için en önemli vitaminlerden biri olan D vitamininin, uyku üzerinde de etkisi olduğunu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar D vitamini seviyeleri ile uyku bozuklukları, özellikle Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) arasında güçlü bir bağlantı olduğunu vurguluyor. D vitamini takviyesi potansiyel olarak uyku kalitesini iyileştirebilir ve gece uyanmalarını azaltabilir.
D vitamini eksikliği, bir dizi sağlık durumuyla ilişkilendirilmiştir ve bu 'güneş ışığı vitamini'nin eksikliği sağlığınızın birçok yönünü etkileyebilir. Kas ve kemik sağlığından, cilt ve saç sorunlarına, ruh hali bozukluklarına kadar, yetersiz D vitamini alımı fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyebilir. Yeni bir çalışma, D vitamini eksikliğinin yalnızca günlük aktivitelerinizi değil, aynı zamanda uyku şeklinizi de etkilediğini göstermiştir.