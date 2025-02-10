D vitamini fazlalığının işareti: Bu belirtileri önemseyin, sağlığı tehdit ediyor
D vitamini kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için çok önemlidir, ancak aşırı takviye toksisiteye yol açabilir ve hiperkalsemi ve böbrek hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Yetişkinler için önerilen günlük alım miktarı 600-800 IU'dur ve reçete edilmediği sürece 4.000 IU'yu geçmemelidir. Toksisite belirtilerine dikkat edin ve doğal D vitamini kaynaklarını göz önünde bulundurun.
D vitamini kemik sağlığı, bağışıklık sistemi ve genel refah için temel bir besindir. Birçok kişi D vitamini eksikliğine maruz kalsa da aşırı takviye ciddi riskler oluşturur. Ne kadar alınacağını anlamak ve aşırı doz riski altında olduğunuzu bilmek olası tehlikeleri önemli ölçüde en aza indirir.