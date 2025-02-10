D vitamini fazlalığının işareti: Bu belirtileri önemseyin, sağlığı tehdit ediyor

D vitamini eksikliği ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirken, takviyelerden aşırı alım da aynı derecede tehlikeli olabilir.



D vitamini için önerilen günlük ödenek (RDA) yaşa ve sağlık durumuna göre değişir.



Vücuttaki D vitamini seviyeleri dört ana aralığa ayrılabilir. 20 ng/mL'nin altındaki bir seviye yetersiz kabul edilir ve yetersiz D vitamini olduğunu gösterir ve bu da kemik zayıflığına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Optimum aralık 20-50 ng/mL arasındadır ve kemik sağlığı, bağışıklık fonksiyonu ve genel refah için yeterli D vitamini sağlar. 50-80 ng/mL arasındaki seviyeler yüksektir ancak yine de güvenlidir ve genellikle belirli sağlık sorunları için takviye alan kişilerde görülür. Ancak, 100 ng/mL'nin üzerindeki her şey toksik olarak kabul edilir ve hiperkalsemi, böbrek hasarı ve diğer ciddi sağlık komplikasyonları riskini artırır.





