D vitamini kullanmak zararlı mı? Vücuttaki yan etkisi böyle ortaya çıkıyor

D VİTAMİNİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE NASIL ALINIR?

D vitamini takviyelerine başlamadan önce, basit bir 25-hidroksi D vitamini testiyle kan seviyelerinizi ölçmek önemlidir. Bu, eksik, yeterli veya optimum seviyelere sahip olup olmadığınızı belirlemeye yardımcı olur. Genellikle 20 ng/mL'nin altındaki D vitamini seviyesi, takviye gerektiren bir eksikliği gösterebilir.



D vitamini iki formda mevcuttur: D2 (ergokalsiferol) ve D3 (kolekalsiferol). D3 vitamini kandaki D vitamini seviyelerini yükseltmede ve korumada daha etkilidir. Yüksek kaliteli, üçüncü taraflarca test edilmiş D3 vitamini takviyeleri seçin ve diyetinize yağlı balık (somon, uskumru), yumurta sarısı ve güçlendirilmiş gıdalar gibi yiyecekler ekleyin.



D vitamini yağda çözünür, yani sağlıklı yağlar içeren yemeklerle alındığında daha iyi emilir. Etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için aç karnına almaktan kaçının.



Güneş ışığı doğal bir D vitamini kaynağıdır. Her gün 15-30 dakika açık havada vakit geçirmek, yüzünüzü, kollarınızı veya bacaklarınızı güneş ışığına maruz bırakmak yeterli seviyeleri korumaya yardımcı olabilir.