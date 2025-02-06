D vitamini, magnezyum, Omega-3, kurkumin... Hangi vitamin neye iyi gelir?

MAGNEZYUM

Kişilerin %68'inin baş ağrılarını, istekleri ve kabızlığı azaltan bu mineralden yeterli miktarda almadığını biliyor muydunuz? Genel olarak konuşursak, deniz yosunu ve koyu yapraklı yeşillikler gibi lif açısından zengin yiyecekler magnezyum içerir.

Ayrıca fasulye, fındık, tohum, brokoli ve kabakta da bulunabilir. Vücudunuzun enerji üretimi ve DNA onarımı dahil olmak üzere 300'den fazla kimyasal işlem için magnezyuma ihtiyacı vardır.

Düşük diyet magnezyum alımının, diyabet, iltihaplanma, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, felç ve çeşitli kanser türleri riskinin artmasıyla ilişkilendirildiği çalışmalarla ortaya konmuştur. Diyetlerinden yeterli magnezyum almayan yetişkinlerin %60'ından biriyseniz, bir takviye almak teorik olarak daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir.





