D vitamini neden K vitaminiyle alınmalı? Herkesin gözden kaçırdığı gerçek
D vitamini vücut sağlığı için önemlidir. Bağışıklığı güçlendirir, kemik sağlığını korur. Ancak herkesin gözden kaçırdığı az bilinen bir gerçek var. D vitamininin bir diğer önemli vitamin olan K Vitamini ile birlikte alınması gerekiyor. Peki, D vitamini neden K vitaminiyle alınmalı?
Her iki vitaminin de vücutta benzersiz işlevleri vardır ve kombinasyonları maksimum sağlıklı yaşama katkıda bulunur.
D Vitamini kalsiyum emilimini artırır. K Vitamini onu yönlendirmeye yardımcı olur.