D Vitamini: Sadece 10 dakikada maksimum miktarını nasıl elde edebilirsiniz?

GÜNEŞTEN FAYDALANMAK İÇİN EN İYİ ZAMAN?

D vitamini üretimini tetiklemek için güneş ışınlarını emmenin en ideal zamanı, güneş ışınlarının en doğrudan vurduğu sabah 10 ile öğleden sonra 3 arasıdır. Çoğu kişi için öğlen güneşinin altında 10-15 dakikalık kısa bir süre geçirmek genellikle sağlıklı bir doz sağlar.

Koyu tenli kişilerin daha fazla zamana ihtiyacı olabilir; çünkü yüksek melanin D vitamini sentezini azaltır. Her durumda, yanıklardan veya aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Kısa ve sık güneşe maruz kalma seansları, uzun süreli güneşlenmelerden daha güvenli ve etkilidir. Ekvatordan uzakta yaşayan veya kış aylarında yaşayan kişiler, düşük UVB bulunabilirliği nedeniyle takviyeler gibi alternatif kaynaklara ihtiyaç duyabilirler.



Cildin daha geniş bir yüzeyini güneş ışığına maruz bırakmak, D vitamini sentezini artırır. Kollar ve bacaklar açıkta olmak üzere on dakikalık kısa bir süre bile sağlıklı bir doz sağlayabilir. Maksimum maruziyet sağlamak için bol veya kısa kollu kıyafetler tercih etmek daha uygundur. Güneş kreminin UVB ışınlarını engellediğini unutmayın, bu nedenle D vitamini sentezi için 10 dakikalık korumasız pencereden sonra uygulanmalıdır. Önemli olan dengeyi sağlamaktır: D vitamini seviyelerini yeterli düzeyde tutmak için yeterli güneş ışığına maruz kalmak ve cilt kanseri riskini kontrol altında tutmak. Hassas cilt bölgelerini (yüz gibi) korurken güneşlenme süresini kademeli olarak artırmak bu dengeyi korumaya yardımcı olur.