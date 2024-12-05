D vitamini takviyelerindeki büyük risk: Meğer böbrekleri bitiriyormuş

DOĞAL YOLLARI TERCİH EDİN

Uzmanlar, D vitamini seviyesini artırmanın en güvenli yolunun doğal kaynaklardan faydalanmak olduğunu belirtiyor. Güneş ışığı, D vitamini için en iyi doğal kaynaklardan biri. Bunun yanı sıra balık, yumurta ve süt ürünleri gibi besinler de bu vitamini almak için sağlıklı alternatifler sunuyor.



FAZLASI ZARARLI



Takviye kullanımına başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışın ve ihtiyacınız olan dozun belirlenmesini sağlayın. Sağlıklı bir yaşam için denge her şeyden önemlidir.