D vitamini takviyelerindeki büyük risk: Meğer böbrekleri bitiriyormuş
Sağlık için hayati önem taşıyan D vitamini, aşırı miktarda alındığında zararlı olabilir. Son çalışmalar, günlük 10.000 IU'yu aşan aşırı takviyenin yüksek kalsiyumlu diyetlerle birleştiğinde önemli riskler oluşturuyor. Aşırı D vitamini alımı mide bulantısı, halsizlik, şiddetli böbrek sorunları kalp riskleri ve kemik zayıflamasına neden olabilir.
Vücutta temel vitamin olan D vitamini eksikliği anlamına gelen D vitamini eksikliğini mutlaka duymuşsunuzdur; ancak D vitamini toksisitesi terimiyle hiç karşılaştınız mı? Düzenli olarak D vitamini takviyeleri tüketenler için, bununla ilişkili sağlık risklerinden kaçınmak için D vitamini toksisitesi hakkında temel bir bilgi sahibi olmak son derece önemlidir.