D vitamini ve D3 vitamini: Arasındaki fark nedir?
D Vitamini, vücudunuzun yediğiniz yiyeceklerden kalsiyum ve fosforu emmesine yardımcı olan ve sağlıklı bir siz olmanıza yardımcı olan bir grup yağda çözünen vitamindir. Bu mineraller güçlü kemikler ve dişler oluşturmak ve korumak için önemlidir. Yeterli D Vitamini olmadan kemikler incelebilir, kırılgan hale gelebilir veya kolayca kırılabilir.
Genellikle "güneş ışığı" vitamini olarak bilinen D Vitamini, vücudunuz için son derece önemli bir bileşendir ve kalsiyum emilimine ve kemik oluşumuna yardımcı olarak kemik sağlığında önemli bir rol oynar. Ayrıca kas fonksiyonuna, sinir iletimine ve bağışıklık sistemi desteğine yardımcı olur. D Vitamini hakkında konuştuğumuzda, genellikle D3 Vitamini'ni de duyarız.
Peki D Vitamini ile D3 Vitamini arasında herhangi bir fark var mı?