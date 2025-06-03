D vitamini ve D3 vitamini: Arasındaki fark nedir?

Genellikle "güneş ışığı" vitamini olarak bilinen D Vitamini, vücudunuz için son derece önemli bir bileşendir ve kalsiyum emilimine ve kemik oluşumuna yardımcı olarak kemik sağlığında önemli bir rol oynar. Ayrıca kas fonksiyonuna, sinir iletimine ve bağışıklık sistemi desteğine yardımcı olur. D Vitamini hakkında konuştuğumuzda, genellikle D3 Vitamini'ni de duyarız.

Peki D Vitamini ile D3 Vitamini arasında herhangi bir fark var mı?





