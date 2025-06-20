D vitamini vücutta eksik olunca ne olur? Hayati rolüne dikkat!

Uzmanlar, her yaştan birey için D vitamininin güçlü kemikler ve genel sağlık üzerindeki hayati rolüne dikkat çekiyor.

D vitamini vücutta eksik olunca ne olur? Hayati rolüne dikkat! - 1

D vitamini, kemik sağlığının korunmasında kritik bir unsur olmaya devam ediyor. “Güneş ışığı vitamini” olarak bilinen D vitamini, kalsiyum emilimini destekleyerek kemik mineralizasyonu, yenilenmesi ve kas gücüne önemli ölçüde katkı sağlıyor. Uzmanlar, yetersiz D vitamini seviyelerinin yaşlılarda osteoporoz ve kırık riskini artırabileceği, çocuklarda ise raşitizm gibi ciddi hastalıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor.


SAĞLIK HABERLERİ

D vitamini vücutta eksik olunca ne olur? Hayati rolüne dikkat! - 2

KALSİYUM EMİLİMİ

Sağlıklı bir iskelet için kalsiyum vazgeçilmez bir mineral, ancak yeterli D vitamini olmadan vücutta verimli şekilde emilemiyor. Bu da zamanla, diyetteki kalsiyum alımına rağmen, kemik yoğunluğunun azalmasına neden oluyor. Ayrıca D vitamini, kalsiyum ve fosfatın kemiklere tutunmasını sağlayan mineralizasyon sürecini destekleyerek kemiği sert ve güçlü hale getiriyor.

Uzmanlara göre D vitamini yalnızca büyüme çağındaki çocuklarda değil, tüm yaş gruplarında önemli. Yeni kemik dokusu oluşumunu destekleyerek eski kemik hücrelerinin yerini alan bu vitamin, vücudun doğal onarım mekanizmasının da ayrılmaz bir parçası. D vitamini eksikliğinde bu dengenin bozulduğunu belirten uzmanlar, böylece kemik hastalıklarının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.

D vitamini vücutta eksik olunca ne olur? Hayati rolüne dikkat! - 3

KAS SAĞLIĞI

D vitamininin kemik sağlığıyla sınırlı kalmadığına vurgu yapan uzmanlar, kasların güçlenmesine de destek olduğuna dikkat çekiyor. Kas kütlesi azalan bireylerin düşme riskinin yükseldiği, özellikle yaşlılarda kırıkların önemli bir sağlık problemi olduğu biliniyor. Dolayısıyla D vitamini eksikliğiyle bu risk artıyor, yeterli seviyelerde D vitamini ise düşme ve kırık oranlarını azaltmada önemli rol oynuyor.

D vitamini vücutta eksik olunca ne olur? Hayati rolüne dikkat! - 4

Çocuklarda D vitamini eksikliği, iskeletin yumuşamasıyla seyreden raşitizm hastalığına yol açıyor. Bu hastalık, bacaklarda eğrilik ve büyüme geriliğiyle kendini gösteriyor. Erişkinlerde ise eksiklik, uzun vadede osteoporoz ve artan kırık riskiyle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar, menopoz sonrası kadınlar ve yaşlı bireyler için D vitamini desteğinin önemli bir koruyucu sağlık stratejisi olduğunun altını çiziyor.

D vitamini vücutta eksik olunca ne olur? Hayati rolüne dikkat! - 5

Sağlıklı D vitamini seviyelerini korumanın en etkili yollarının güneş ışığına uygun şekilde maruz kalmak ve beslenme yoluyla desteklemek olduğu belirtiliyor. Gerekirse uzman kontrolünde takviye kullanılması öneriliyor. Sonuç olarak uzmanlar, yaşamın her evresinde güçlü ve dirençli kemiklere sahip olmak için D vitamininin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

DAHA FAZLA GÖSTER