D vitamini vücutta eksik olunca ne olur? Hayati rolüne dikkat!
Uzmanlar, her yaştan birey için D vitamininin güçlü kemikler ve genel sağlık üzerindeki hayati rolüne dikkat çekiyor.
D vitamini, kemik sağlığının korunmasında kritik bir unsur olmaya devam ediyor. “Güneş ışığı vitamini” olarak bilinen D vitamini, kalsiyum emilimini destekleyerek kemik mineralizasyonu, yenilenmesi ve kas gücüne önemli ölçüde katkı sağlıyor. Uzmanlar, yetersiz D vitamini seviyelerinin yaşlılarda osteoporoz ve kırık riskini artırabileceği, çocuklarda ise raşitizm gibi ciddi hastalıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor.