D vitamini vücutta eksik olunca ne olur? Hayati rolüne dikkat!

KALSİYUM EMİLİMİ

Sağlıklı bir iskelet için kalsiyum vazgeçilmez bir mineral, ancak yeterli D vitamini olmadan vücutta verimli şekilde emilemiyor. Bu da zamanla, diyetteki kalsiyum alımına rağmen, kemik yoğunluğunun azalmasına neden oluyor. Ayrıca D vitamini, kalsiyum ve fosfatın kemiklere tutunmasını sağlayan mineralizasyon sürecini destekleyerek kemiği sert ve güçlü hale getiriyor.



Uzmanlara göre D vitamini yalnızca büyüme çağındaki çocuklarda değil, tüm yaş gruplarında önemli. Yeni kemik dokusu oluşumunu destekleyerek eski kemik hücrelerinin yerini alan bu vitamin, vücudun doğal onarım mekanizmasının da ayrılmaz bir parçası. D vitamini eksikliğinde bu dengenin bozulduğunu belirten uzmanlar, böylece kemik hastalıklarının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.