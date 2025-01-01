D vitaminine ihtiyacınız olabilir: 5 erken uyarı işaretini önemseyin

GÜNLÜK YETERLİ D VİTAMİNİ NASIL ALINIR?

Yaz aylarında güneşten gelen güneş ışığı yoluyla yeterli D vitamini almak basittir. Ancak, Ekim'den Mart'a kadar olan kış ayları, yoğun sis ve düşük güneş ışığı yoğunluğu emilimini engellediği için yeterli miktarda D vitamini almanın daha da zor olduğu zamanlardır. Bu nedenle, daha soğuk mevsimlerde, bir miktar güneş ışığı almak için dışarıda daha uzun saatler geçirmeniz gerekir. İlkbahar ve yaz aylarında 10 ila 20 dakika güneşe maruz kalmak bile yeterli olabilir, ancak kışın en az 2 saat gerekecektir. D vitamini için RDI, 70 yaşın altındaki yetişkinler için 600 IU ve 70 yaşın üzerindekiler için 800 IU'dur.