Dağ yamaçlarından toplanan şifa: Kansızlığın doğal ilacı 280 derecede 5 saat kaynatılıyor
Bitlis'in Hizan ilçesinde asırlardır geleneksel yöntemlerle yapılan üzüm pekmezi yoğun ilgi görüyor. Kışın tüketimi artan üzüm pekmezi vücut için de tam bir şifa deposu. Üzüm pekmezi hızlı kana karışıyor ve kısa bir sürecede vücuda vitamin yükleyerek hastalıklara karşı dirençli olmanıza yardımcı olur.
Hizan ilçesine bağlı Akşar köyünün Aşağı Klavuz mezrasındaki vatandaşlar, dağ yamaçlarından topladıkları üzümleri imece usulüyle çalışıp pekmez yapıyor.