Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin

Soğuk havalarda kan basıncınız mı yükseliyor? Birçok kişi, düşük sıcaklıkların neden olduğu kan damarlarının daralması da dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle daha soğuk aylarda daha yüksek kan basıncı yaşar. Kan basıncı yükseliği vücutta çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Peki, kan basıncı yükseldiği nasıl anlaşılır?

Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 1

Soğuk havalarda kan basıncınız mı yükseliyor? Birçok kişi, düşük sıcaklıkların neden olduğu kan damarlarının daralması da dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle daha soğuk aylarda daha yüksek kan basıncı yaşar. Kan basıncı kışın daha yüksek, yazın ise daha düşük olma eğilimindedir.

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Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 2

Bunun başlıca nedeni, soğuk sıcaklığın kan damarlarını daraltması ve dolayısıyla vücutta kan pompalamak için daha fazla basınca ihtiyaç duymasıdır.

Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 3

Ek olarak, hava koşullarındaki ani değişiklikler, özellikle yaşlı yetişkinlerde kan basıncı seviyelerini daha da etkileyebilir.

Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 4

Kan damarlarındaki kanın damar duvarına yaptığı yüksek basınç, hipertansiyon olarak tanımlanır. Uzun süre yüksek kan basıncı damarın iç yüzeyinde hasara neden olur. Damarlarda tıkanma, yırtılma ya da genişlemeye neden olan yüksek tansiyon, kan akışını bozar ve organ yetmezliği oluşabilir.

Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 5

KAN BASINCI YÜKSEKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Tansiyon yüksekliği normal sınırlarda olan kan basıncının yükselmesini ifade eder. En bilinen belirtileri ise baş ağrısı, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, burun kanaması, gözün beyaz kısmındaki kanamalar, baş dönmesi, kulak çınlaması ve gece sık idrara çıkmadır.

Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 6

Yüksek tansiyonu olanların, özellikle kış genellikle kilo alımı ve bayram mevsiminde tuzlu yiyeceklerin daha fazla tüketilmesiyle birlikte geldiğinden, mevsimler değiştikçe ölçümlerini takip etmeleri önemlidir. Kan basıncınız bu kış 130/85 mmHg'yi aşarsa, etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilecek bu sekiz basit ipucunu göz önünde bulundurun.

Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 7

VÜCUDUNUZU SICAK TUTUN

Kış aylarında sıcak kalmak çok önemlidir. Soğuk hava, kan damarlarının daralmasına ve kan basıncının artmasına neden olabilir. Kat kat giyin, şapka, eldiven ve termal çoraplar giyerek vücut ısınızı koruyun.

Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 8

Evinizi rahat bir şekilde sıcak tutmak ve geceleri battaniye veya sıcak su torbası kullanmak da kardiyovasküler sisteminizdeki gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir. Ellerinize ve ayaklarınıza ekstra özen gösterdiğinizden emin olun.

Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 9

AKTİF KALIN

Dışarısı soğuk olsa bile düzenli egzersiz hayati önem taşır. Fiziksel aktivite kan damarlarının esnekliğini korumaya ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olur.

Dışarıdaki sıcaklıklar çok sertse yoga gibi iç mekan egzersizlerini düşünün. Aktif kalmak sadece kiloyu kontrol etmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kış depresyonuyla mücadele ederek genel kalp sağlığınıza olumlu katkıda bulunur.

Herhangi bir egzersiz rutinine başlamadan önce doktorunuza danıştığınızdan emin olun.

Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 10

KALP SAĞLIĞINA UYGUN BİR DİYET YAPIN

İyi dengelenmiş bir diyet kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Daha fazla sodyum içeren işlenmiş gıdaların tüketimini azaltırken daha fazla meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız protein almaya odaklanın.

Yüksek kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum ve magnezyum içeren ıspanak ve havuç gibi mevsimlik ürünleri dahil edin. Ayrıca sabahları bir bardak kişniş tohumu suyu eklemeyi deneyin. Ek sağlık yararları için yemeklerinize sarımsak, zencefil ve zerdeçal ekleyin.

Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 11

TUZ ALIMINI SINIRLAYIN

Özellikle kış aylarında tuz tüketimini azaltmak önemlidir. Genellikle gizli yüksek sodyum içeren işlenmiş gıdalar yerine taze malzemeleri tercih edin. Turşu ve tuzlu kuruyemiş gibi gereksiz atıştırmalıklardan kaçının ve atıştırmayı tamamen kesmeyi düşünün. Kendinizi daha aç hissediyorsanız, bunun yerine yemeklerinizin kalitesini iyileştirmeye odaklanın.

Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 12

HER GÜN MEYVE TÜKETİN

Meyveleri diyetinize dahil etmek, kan basıncını yönetmenin basit ama etkili bir yoludur. Her gün en az bir parça meyve yemeyi hedefleyin, muz veya turunçgiller potasyum içerikleri nedeniyle mükemmel seçimlerdir. Her zamanki pişmiş yemeklerinizin dışında meyve yemek de sindirime yardımcı olabilir ve ek kalori olmadan temel besinleri sağlayabilir.

Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 13

NEFES EGZERSİZİ YAPIN

Derin nefes alma egzersizleri, yüksek kan basıncına katkıda bulunan bilinen bir faktör olan stresi önemli ölçüde azaltabilir. Günde iki kez beş derin nefesle başlayın, nefesinizi aldığınızdan daha uzun süre nefes vermeye odaklanın, nefesinizi tutmayın. Bu uygulama sadece zihni sakinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda vücuttaki oksijen akışını iyileştirmeye de yardımcı olur.

Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 14

UYKUNUZA ÖNCELİK VERİN

Sağlıklı kan basıncı seviyelerini korumak için iyi uyku hijyeni çok önemlidir. Uyku kalitesine takılıp kalmadan yeterince dinlendiğinizden emin olun, sakinleştirici bir uyku vakti rutini oluşturun ve düzenli uyku saatlerine sadık kalın. Kaliteli uyku, stresi ve iştahı etkileyen hormonları düzenlemeye yardımcı olur ve nihayetinde kalp sağlığına fayda sağlar.

Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin - 15

TANSİYON KONTROLÜ

Tansiyon ölçümlerinizi takip etmek, hipertansiyonu etkili bir şekilde yönetmek için önemlidir. Doğru ölçümler elde etmek için, tercihen uyandıktan hemen sonra veya yemeklerden veya egzersizden hemen sonra değil, haftada iki ila üç kez tutarlı zamanlarda seviyelerinizi kontrol edin.

Yaşam tarzı değişikliklerine rağmen değerleriniz yüksek kalırsa, daha fazla tavsiye için bir sağlık uzmanına danışın. Bu kış bu sekiz ipucunu izleyerek, tansiyonunuzu etkili bir şekilde yönetebilir ve daha soğuk aylarda genel sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bu yüzden, sıkı giyinin, aktif kalın ve tansiyonunuzu kontrol altında tutarken kışın güzelliğinin tadını çıkarın!

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