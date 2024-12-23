Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin
Soğuk havalarda kan basıncınız mı yükseliyor? Birçok kişi, düşük sıcaklıkların neden olduğu kan damarlarının daralması da dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle daha soğuk aylarda daha yüksek kan basıncı yaşar. Kan basıncı yükseliği vücutta çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Peki, kan basıncı yükseldiği nasıl anlaşılır?
Soğuk havalarda kan basıncınız mı yükseliyor? Birçok kişi, düşük sıcaklıkların neden olduğu kan damarlarının daralması da dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle daha soğuk aylarda daha yüksek kan basıncı yaşar. Kan basıncı kışın daha yüksek, yazın ise daha düşük olma eğilimindedir.