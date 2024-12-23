Damar daralmasıyla birlikte kan basıncı yükseliyor: Göz ve kulaklardaki 2 önemli belirtiyi önemseyin

KALP SAĞLIĞINA UYGUN BİR DİYET YAPIN

İyi dengelenmiş bir diyet kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Daha fazla sodyum içeren işlenmiş gıdaların tüketimini azaltırken daha fazla meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız protein almaya odaklanın.

Yüksek kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum ve magnezyum içeren ıspanak ve havuç gibi mevsimlik ürünleri dahil edin. Ayrıca sabahları bir bardak kişniş tohumu suyu eklemeyi deneyin. Ek sağlık yararları için yemeklerinize sarımsak, zencefil ve zerdeçal ekleyin.