Damarlarda plak oluşumunu önlemeye yardımcı: Günde bir bardak içmek iltihaptan arındırıyor

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, antioksidan görevi gören ve LDL kolesterol seviyelerini ve oksidatif stresi azaltarak arter plak oluşumuna neden olan kateşinler içerir. Günde iki ila üç fincan yeşil çay içmek, endotel fonksiyonunu iyileştirerek daha esnek arterler ve daha iyi kan akışı sağlar.



Ulusal Sağlık Enstitüleri, yeşil çay tüketiminin insanları koroner arter hastalığından koruduğunu ortaya koymuştur. Bu iddia, PMC araştırmaları tarafından da desteklenmektedir . En iyi sonuçlar için yeşil çayınıza şeker eklemeyin ve özellikle yüksek tansiyonunuz varsa kafeinsiz bir versiyonunu kullanın.