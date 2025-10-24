Damarlarda plak oluşumunu önlemeye yardımcı: Günde bir bardak içmek iltihaptan arındırıyor
Kalp hastalıkları ve kalp krizi dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında. Kalp sağlığını koruyabilmek için doğru ve dengeli beslenmenin önemi büyük. Özellikle bazı içeceklerin düzenli tüketimi kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir.
Kalp hastalığı, dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenlerinden biri ve her yıl milyonlarca kişi bu rahatsızlığa yenik düşüyor. Kalp hastalığı atardamarlarda plak birikmesi sonucu kalbe giden kan akışının tıkanmasıyla oluşur (kalpte fiziksel bir yaralanma olması durumu hariç). Bu durum, ölümcül olabilen ani bir kalp krizine yol açabilir.