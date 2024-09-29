Damarları temizleyen 6 doğal içecek: Detoks etkisiyle ürik asit seviyesini düşürüyor
Eklem yerlerinde keskin, ağrılı sancılar hissediyor musunuz? Bu, yüksek ürik asit seviyelerinin bir işareti olabilir. Ürik asit, vücudumuzun belirli yiyecekleri parçaladığında ürettiği bir şeydir ve çok fazla olduğunda eklemlere yerleşebilir ve pek çok sağlık sorununa neden olabilir. Normalde ürik asit seviyeleri 3,5 ila 7,2 mg/dL arasında olmalıdır, ancak bu oranın üzerindeyse vücuttaki ürik asit seviyesini düşürmek gerekir.
Ürik asit yüksekliği kişilerde kalp ve damar hastalıkları için bir risk oluşturmakta olup yine obezite, diyabet, hipertansiyon hastalıkları için de bir uyarıcı bulgudur.
Ürik asidin fazlası damarlarlarda birikerek damar sertliğine, kalp kapaklarınızda birikerek kalp kapak problemlerine de yol açabilir.