Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter
Dengeli, doğru ve sağlıklı beslenme vücut sağlığınızı doğrudan etkiler. Sağlıklı ve doğal besinleri tüketmek bağışıklığınızı güçlendirir. Ancak severek ya da bilmeden tükettiğiniz bazı besinler sağlığınızı ciddi anlamda bozabilir. Çünkü sofralardan, yemeklerden eksik olmayan bu besinler damarları tıkıyor, vücuttaki yağı artırıyor. Hatta kalp, damar hastalıklarına davetiye çıkarabiliyor.
Düzensiz yaşam, yoğun iş temposu ve günlük hayatın stresi sebebiyle doğru ve sağlıklı bir şekilde beslenemiyor olabilirsiniz.