Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter

Yüksek doymuş yağ ve trans yağ içeren besinler, kalp hastalıkları riskini artırabilir. Bu tür yağlar kolesterol seviyelerini yükseltebilir ve damar tıkanıklığına yol açabilir.



Şeker ve işlenmiş karbonhidrat açısından zengin beslenme, insülin direncine ve dolayısıyla tip 2 diyabete yol açabilir. Lif açısından düşük bir diyet, kabızlık ve diğer sindirim sorunlarına yol açabilir.



İşte sağlığınız için tüketmeden önce bir kez daha düşünmeniz gereken besinlerin listesi...