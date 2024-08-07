Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter

Dengeli, doğru ve sağlıklı beslenme vücut sağlığınızı doğrudan etkiler. Sağlıklı ve doğal besinleri tüketmek bağışıklığınızı güçlendirir. Ancak severek ya da bilmeden tükettiğiniz bazı besinler sağlığınızı ciddi anlamda bozabilir. Çünkü sofralardan, yemeklerden eksik olmayan bu besinler damarları tıkıyor, vücuttaki yağı artırıyor. Hatta kalp, damar hastalıklarına davetiye çıkarabiliyor.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter - 1

Düzensiz yaşam, yoğun iş temposu ve günlük hayatın stresi sebebiyle doğru ve sağlıklı bir şekilde beslenemiyor olabilirsiniz.

SAĞLIK HABERLERİ

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter - 2

Ancak beslenme düzeniniz ve tükettiğiniz yiyecekler vücut sağlığınızı doğrudan etkiliyor.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter - 3

Sağlıklı, genç ve zinde bir vücuda sahip olabilmek için sağlıklı, doğal besinleri tüketmeniz gerekiyor. Ancak günlük hayatın yoğunluğunda beslenmeyi geçiştiriyor ve genellikle hazır gıdalara yöneliyorsanız size kötü bir haberimiz var.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter - 4

Çünkü sağlıksız besinleri çok sık tüketmek zamanla damarları tıkıyor ve kalp hastalıklarının riskini artırıyor.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter - 5

Yüksek doymuş yağ ve trans yağ içeren besinler, kalp hastalıkları riskini artırabilir. Bu tür yağlar kolesterol seviyelerini yükseltebilir ve damar tıkanıklığına yol açabilir.

Şeker ve işlenmiş karbonhidrat açısından zengin beslenme, insülin direncine ve dolayısıyla tip 2 diyabete yol açabilir. Lif açısından düşük bir diyet, kabızlık ve diğer sindirim sorunlarına yol açabilir.

İşte sağlığınız için tüketmeden önce bir kez daha düşünmeniz gereken besinlerin listesi...

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter - 6

KAHVE KREMASI

Sabahları güne başlarken nefis bir kahve içmeye kimse hayır diyemez. Kahve hem kokusuyla hem de lezzetiyle severek tüketiliyor. Fakat kahvesini kremalı tüketmeyi sevenler için tehlike kapıda. Çünkü kremalı kahveler aşırı derecede şeker ve trans yağ içeriyor

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter - 7

PATATES KIZARTMASI

Patates kızartmasına genellikle kimse hayır diyemiyor. Lezzetli tadı sebebiyle kahvaltılarda, öğle ya da akşam yemeklerinde sıklıkla tüketilen patates kızartması, tüketmek ise tip 2 diyabete yakalanma riskini arttırıyor.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter - 8

Patates kızartması aşırı yağlı olduğu için damarları tıkayabiliyor. Patates kızartması hipertansiyon hastası olmanıza da davetiye çıkarıyor.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter - 9

DONDURULMUŞ GIDALAR

Dondurulmuş gıdaların içerisinde genellikle trans yağ bulunur.

Dondurucudaki ürünleri yenilebilir bir ürüne tekrar dönüştürmek için üreticiler, gıdalara yüksek oranda koruyucu ve sodyum katarlar. Bazı dondurulan ürünlerin içinde nişasta kullanılması ise tüketicide diyabet riski oluşturur.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter - 10

KIZARMIŞ TATLILAR

Kızartılmış her yiyecek vücut için çok sağlıksızdır. Özellikle kızarmış tatlılar büyük risk taşıyor. Yüksek oranda şeker ve yağ içeren bir yiyeceği sağlığınız açısından yememeniz tavsiye edilir.

Kızartılmış tatlılar atar damarınızı tıkayabilir, kalp krizine ya da felçlere kadar birçok hastalığa sebep olabilir.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter - 11

İŞLENMİŞ ETLER

İşlenmiş et, etin daha uzun soluklu saklanması için içerisine nirtatlar ve bazı kimyasal maddeler eklenmesi sonucu meydana gelir. İşlenmiş et tüketmek sağlık açısından oldukça zararlıdır.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter - 12

MARGARİN

Kaçınılması gereken bir başka bariz yiyecek ise herkesin bayılarak yediği margarindir. Bu besin, kalbinizi neredeyse birden durdurabilecek zarara sahiptir. Bu yüzden bir an önce margarini hayatınızdan çıkarın.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter - 13

KAPARİ

Şifa kaynağı olan bu besinin faydaları olduğu gibi zararları da bulunur. Çiğ olarak, tüketildiği zaman zehirli olabilir.

Kapari, içerisinde aşırı miktarda sodyum suyu çekme özelliğine sahip. Bunun sonucunda kan hacminde yükselme olur. Zaralarından bir diğeri ise kalp hastalığı riskini ortaya çıkarabilmesidir. Yüksek sodyum barındırmasından dolayıda kemik erimesi durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor! Her evde var ama 1 lokması zehirden beter - 14

KONSERVE ÜRÜNLER

Sağlıklı bir yaşam sürmek için konserve yiyeceklerden uzak durmanız gerekir. İçerisinde sentetik kimyasal ürün barındırması konserve gıdaların vücuda ne kadar zararlı olduğunun en net göstergesi. Uzun süreli ve sık kullanımda obezit, kalp sorunları ve hormonlarda değişiklikler meydana getirir.

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