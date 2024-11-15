Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin

Kalp sağlığı için, dengeli beslenme çok önemlidir. Sadece tek bir yemek çeşidinden ya da besin çeşidinden değil, harmanlanmış bir besin çeşidine kendimizi alıştırmamız ve bunu bir genel yaklaşım olarak devam ettirmemiz çok büyük önem arz ediyor.