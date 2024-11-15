Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin
Kalp krizi dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında. Kalp damar hastalıklarının en önemli nedenleri arasında sağlıksız beslenme yer alıyor. Bazı besinlerin sık tüketimi kalp krizi riskini artırıyor. İşte kalp sağlığını korumak için uzak durmanız gereken besinler.
Kalp krizi ve beslenme arasındaki bağlantı en merak edilen konuların başında geliyor. Sadece kalp sağlığı için değil, genel vücut sağlığı içinde sağlıklı beslenmek gerekiyor.