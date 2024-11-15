Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin

Kalp krizi dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında. Kalp damar hastalıklarının en önemli nedenleri arasında sağlıksız beslenme yer alıyor. Bazı besinlerin sık tüketimi kalp krizi riskini artırıyor. İşte kalp sağlığını korumak için uzak durmanız gereken besinler.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 1

Kalp krizi ve beslenme arasındaki bağlantı en merak edilen konuların başında geliyor. Sadece kalp sağlığı için değil, genel vücut sağlığı içinde sağlıklı beslenmek gerekiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 2

Kalp sağlığı için, dengeli beslenme çok önemlidir. Sadece tek bir yemek çeşidinden ya da besin çeşidinden değil, harmanlanmış bir besin çeşidine kendimizi alıştırmamız ve bunu bir genel yaklaşım olarak devam ettirmemiz çok büyük önem arz ediyor.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 3

Kalp sağlığına uygun bir beslenme programı oluşturmak için zararlı besinlerden uzak durmak gerekiyor.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 4

Dr. Sharonne ve diğer kardiyolog Dr .Andrew Freeman, kalp sağlıklarını korumak için sınırlamaya çalıştıkları en önemli yiyeceklerden bazılarını paylaştı.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 5

Bu yiyeceklerin bilinçsizce tüketimi kalp damar hastalıklarının riskini azaltıp kalp krizini tetikleyebiliyor.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 6

ŞEKERLEMELER VE ÇİKOLATALAR

Bir çoğumuzun dur diyemediği rengarenk şekerlemeler damarlarımızı bir bir tahrip ediyor. İnsülin direncini bozan şekerlemeler kan şekerini yükseltir ve fazlalığı yağa dönüşerek vücutta birikir.

Şeker kaplı kahvaltılık gevreklerden de uzak durmak gerekir. Şeker dengesini bozan yüksek fruktozlu mısır şurubunun kullanıldığı ürünlerden de uzak durmak gerekir. Şekerleme için en sağlıklı tercih kakao oranı % 70 ve üstündeki bitter çikolata olacaktır.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 7

İŞLENMİŞ GIDALAR

Sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş gıdalar vücudunuz için çok zararlı. Uzmanlar, sosis gibi işlenmiş etlerin yüksek kalori, doymuş yağ, tuz ve nitrat gibi katkı maddeleri içerdiğini açıklıyor.Dünya Sağlık Örgütü'nün işlenmiş et yemenin kansere neden olduğunu belirlediğini açıklamıştı. Bu sebeple sağlığınızı korumak için bu besinlerden uzak durmanız gerekiyor.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 8

BEYAZ EKMEK

Beyaz ekmek tüketimi kan şekerinizi yükseltebilir, kilo almanıza neden olabilir hatta kalp-damar hastalıklarından yaşam kaybı riskinizi artırabilir. Lavaş ekmeği de, genellikle et yemeklerinin yanında kullanılan beyaz undan yapılan bir ekmek çeşididir. Bu nedenle sürekli tüketilmesi sağlık için riskli olabilir.

Lif içeriği az ve glisemik indeksi yüksek beyaz ekmek yerine tahıllı ekmek türlerini tercih etmek gerekir. Evde kendimizin yapacağı ekmekler en sağlıklı tercih olacaktır. Yine de öğünlerde ekmeklere 2 dilim ile sınır koymak kalori yükümüzü hafifletecektir.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 9

PUDİNG

Puding tadıyla ve lezzetiyle çok sık tüketilen tatlılardan biri. Ancak puding içerisinde yüksek miktarda şeker içeriyor. Pudingi aşırı tüketmek kilo alımına sebep oluyor. Uzmanlar fazla kilolu olmanın kalp hastalığı, bazı kanserler ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları riskinizi artırdığını açıklıyor.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 10

ENERJİ İÇECEKLERİ

Enerji içecekleri de içerisinde yüksek oranda şeker içerir. Son derece sağlıksız olan enerji içecekleri yüksek tansiyon veya aritmi gibi sorunlara neden olabilir. Uzman, bunun kafeini atlamanız gerektiği anlamına gelmediğini söyledi.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 11

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yşağı pek çok alanda sıklıkla kullanılıyor. Ancak hindistan cevizi yağı riskli durumlar yaratabiliyor. Ateroskleroz olarak bilinen arterlerdeki kolesterol blokajlarını taklit etmek için fare ve sıçanlarda yapılan çalışmalarda da kullanılır. Hindistan cevizi yağı genellikle çok sağlıklı olarak biliniyor. Uzmanlar Hindistan cevizi yağının sadece bakım ve güzellik alanında kullanılmasını mutfaktan ve yemeklerden mutlaka uzak tutulmasını söylüyor.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 12

SÜT ÜRÜNLERİ

Doymuş yağların en çok alındığı besin peynirdir. Özellikle krem peynir tüketimin de dikkatli olmakta fayda vardır. Yoğurt özellikle içerdiği probiyotikler nedeniyle oldukça faydalıdır. Ancak meyveli ve aromalı yoğurtlar, kremalar, milkshake gibi hazır sütlü içeceklerde ek şeker mevcuttur.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 13

KAHVE KREMASI

Kahve hem kokusuyla hem de lezzetiyle severek tüketiliyor. Fakat kahvesini kremalı tüketmeyi sevenler için tehlike kapıda. Çünkü kremalı kahveler aşırı derecede şeker ve trans yağ içeriyor.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 14

PATATES KIZARTMASI

Patates kızartmasına genellikle kimse hayır diyemiyor. Lezzetli tadı sebebiyle kahvaltılarda, öğle ya da akşam yemeklerinde sıklıkla tüketilen patates kızartması, tüketmek ise tip 2 diyabete yakalanma riskini arttırıyor. Patates kızartması aşırı yağlı olduğu için damarları tıkayabiliyor. Patates kızartması hipertansiyon hastası olmanıza da davetiye çıkarıyor.

Damarları tıkayıp kalp krizini tetikliyor: Herkesin tükettiği "ölümcül" besin - 15

CİPS

Fazla tuz tüketmek yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç için önemli bir risk faktörüdür. Cips içerisinde vücut için sağlıksız olan birçok şey bulundurur. Doktorlar, otomatlarda bulabileceğiniz tuzlu, çıtır çıtır işlenmiş karbonhidrat dolu küçük torbalardan uzak durmanızı tavsiye etti.

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