Damarları tıkıyor, kalp krizini tetikliyor: Evinize bile sokmayın

Sağlıklı beslenme, kalp sağlığı için çok büyük önem taşıyor. Mutfağınızda, sofranızda olan bazı sağlıksız besinler kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu besinleri sık tüketimi damarları tıkıyor, zamanla kalp krizi tetikliyor. İşte kalp sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler.

Damarları tıkıyor, kalp krizini tetikliyor: Evinize bile sokmayın - 1

Kalp krizi ve kalp damar hastalıkları dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp sağlığını korumak için günlük alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

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Damarları tıkıyor, kalp krizini tetikliyor: Evinize bile sokmayın - 2

Her yıl ortalama 17 milyon kişi kalp damar hastalığına yakalnıyor. Sağlıksız beslenme, hareketsizliki stres, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar, hava kirliliği kalp sağlığını olumsuz etkiliyor.

Damarları tıkıyor, kalp krizini tetikliyor: Evinize bile sokmayın - 3

Özellikle kalp ve damar sağlığı için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sofranızdan eksik etmediğiniz ve sürekli tüketilen bazı gıdalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Son derece sağlıksız olan bu besinler damarları sertleştiriyor, zamanla kalp krizini tetikliyor.

Damarları tıkıyor, kalp krizini tetikliyor: Evinize bile sokmayın - 4

1- İŞLENMİŞ ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ

Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş şarküteri ürünleri kalp sağlığını ciddi anlamda bozuyor. Şarküteri ürünlerinin büyük bir bölümü koruyuculuk sağlaması için sodyum nitrat içeriyor. İnsan vücudu için bir toksin olan nitrat, iç inflamasyonu arttırabiliyor. Ayrıca damar sertleşmesine sebep oluyor. Kalp krizini tetikleyebiliyor.

Damarları tıkıyor, kalp krizini tetikliyor: Evinize bile sokmayın - 5

2- KETÇAP

Ketçap marketlerde en çok satılan ve severek tüketilen sosların başında geliyor. Özellikle patates kızartmasıyla çok fazla tüketilen ketçap vücudunuz için oldukça zararlı.

Uzmanlar, ketçaptaki sodyum oranının azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu söylüyor. Sadece iki yemek kaşığı ketçapta 320 miligram sodyum bulunuyor. Bunun yanı sıra 2 yemek kaşığı ketçapta 8 gram şeker bulunuyor.

Damarları tıkıyor, kalp krizini tetikliyor: Evinize bile sokmayın - 6

3- BARBEKÜ SOSU

Barbekü sosu da aynı ketçap gibi çok fazla tüketilen sosların başında geliyor. Tipik bir barbekü sosun birkaç kaşığında 310 miligram sodyum bulunuyor. Bu da kalp ve damar sağlığınız için risk oluşturuyor.

Damarları tıkıyor, kalp krizini tetikliyor: Evinize bile sokmayın - 7

4- SOFRA TUZU

Tuz bir çok hastalığı tetikliyor. Kalp hastalığı da bunlardan biri. Bir sodyum kaynağı olan tuz tüketimi kalp ve damar sağlığını tamamen bozuyor. Damarların tıkanmasına sebep olabiliyor. Kalp sağlığını korumak için sofra tuzundan uzak durmanız öneriliyor.

Damarları tıkıyor, kalp krizini tetikliyor: Evinize bile sokmayın - 8

5- MISIR GEVREKLERİ

Mısır gevrekleri özellikle pratik kahvaltı yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Mısır gevrekleri yüksek şeker oranı sebebiyle sağlığınızı bozuyor. Mısır gevreği obezite, iltihaplanma, yüksek kolesterol ve diyabete zemin hazırlayan aynı zamanda kalp sağlığını tehdit eden bir besin olarak Amerikan Gıda Dairesi tarafından tasdik ediliyor.

Damarları tıkıyor, kalp krizini tetikliyor: Evinize bile sokmayın - 9

6- PATATES KIZARTMASI

Bilimsel araştırmalar yüksek düzeyde kızarmış patates tüketiminin hem hipertansiyon hem de tip 2 diyabet riskini arttırdığını gösteriyor. Kızarmış patates içerdiği yüksek orandaki doymuş yağ nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlıyor.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir

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