Damarları tıkıyor, kalp krizini tetikliyor: Evinize bile sokmayın
Sağlıklı beslenme, kalp sağlığı için çok büyük önem taşıyor. Mutfağınızda, sofranızda olan bazı sağlıksız besinler kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu besinleri sık tüketimi damarları tıkıyor, zamanla kalp krizi tetikliyor. İşte kalp sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler.
Kalp krizi ve kalp damar hastalıkları dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp sağlığını korumak için günlük alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor.