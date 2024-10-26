Damarları tıkıyor, kalp krizini tetikliyor: Evinize bile sokmayın

2- KETÇAP

Ketçap marketlerde en çok satılan ve severek tüketilen sosların başında geliyor. Özellikle patates kızartmasıyla çok fazla tüketilen ketçap vücudunuz için oldukça zararlı.

Uzmanlar, ketçaptaki sodyum oranının azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu söylüyor. Sadece iki yemek kaşığı ketçapta 320 miligram sodyum bulunuyor. Bunun yanı sıra 2 yemek kaşığı ketçapta 8 gram şeker bulunuyor.