Değerini Amerikalılar biliyor: Kanserden kalp sağlığına kadar derman olmadığı dert yok
Kış mevsimi geldiğinde dünya genelinde tüketimi yaygınlaşan tatlı patates, vücut sağlığını destekleyen A ve C vitaminleri açısından zengindir. ABD'de sıklıkla tüketilen tatlı patates, lif ve antioksidan kaynağı. Tatlı patatesler, soğuk havalarda tüketildiğinde bağışıklığı da güçlendirir ve vücudu sıcak tutar. İşte tatlı patates tüketmeniz için 10 geçerli neden.
Anavatanı Amerika olan tatlı patatesin bir diğer adı da yer elması olarak bilinir. Bunun yanında içerisinde lif, A, C ve B6 vitaminleri yer alır. Karbonhidrat kaynağı da olan tatlı patates, betakaroten açısında da zengin bir besindir