Değerini Amerikalılar biliyor: Kanserden kalp sağlığına kadar derman olmadığı dert yok

Kış mevsimi geldiğinde dünya genelinde tüketimi yaygınlaşan tatlı patates, vücut sağlığını destekleyen A ve C vitaminleri açısından zengindir. ABD'de sıklıkla tüketilen tatlı patates, lif ve antioksidan kaynağı. Tatlı patatesler, soğuk havalarda tüketildiğinde bağışıklığı da güçlendirir ve vücudu sıcak tutar. İşte tatlı patates tüketmeniz için 10 geçerli neden.

Değerini Amerikalılar biliyor: Kanserden kalp sağlığına kadar derman olmadığı dert yok - 1

Anavatanı Amerika olan tatlı patatesin bir diğer adı da yer elması olarak bilinir. Bunun yanında içerisinde lif, A, C ve B6 vitaminleri yer alır. Karbonhidrat kaynağı da olan tatlı patates, betakaroten açısında da zengin bir besindir

SAĞLIK HABERLERİ

Değerini Amerikalılar biliyor: Kanserden kalp sağlığına kadar derman olmadığı dert yok - 2

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Tatlı patateslerin, özellikle güçlü bir bağışıklık sistemini korumak için gerekli olan A vitamini ve C vitamini olmak üzere zengin besin içeriği nedeniyle bağışıklığı artırdığı bilinmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, A vitamini bağışıklık sisteminin normal işleyişinde önemli bir rol oynar ve kış aylarında enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan mukozal bariyerleri destekler.

Değerini Amerikalılar biliyor: Kanserden kalp sağlığına kadar derman olmadığı dert yok - 3

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Beta-karotenin yanı sıra, tatlı patateslerin antioksidanları kalp rahatsızlıklarıyla ilişkili faktörler olan oksidatif stres ve inflamasyonla savaşır.

Journal of Nutrition gibi dergilerde yayınlanan çalışmalar, potasyum ve lifin kalp sağlığında önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. İyi dengelenmiş bir diyete tatlı patates eklemek, kişinin genel kardiyovasküler refahına hizmet edebilir.

Değerini Amerikalılar biliyor: Kanserden kalp sağlığına kadar derman olmadığı dert yok - 4

SİNDİRİM İÇİN İYİ

Tatlı patatesler, yüksek miktarda lif, özellikle de çözünmeyen lif içerdikleri ve böylece bağırsak durgunluğunu veya kabızlığı önledikleri için sindirime faydalıdır.

Food Science & Nutrition gibi dergiler, tatlı patateslerle ilgili araştırmaların daha iyi gastrointestinal sağlık sağlamaya ve sindirim sisteminde sağlıklı bir denge sağlamaya yardımcı olduğunu belirtmektedir.

Değerini Amerikalılar biliyor: Kanserden kalp sağlığına kadar derman olmadığı dert yok - 5

ŞEKERİ DENGELER

Çalışmalar, tatlı patateslerin düşük glisemik indeksi (GI) ve sindirimi ve glikoz emilimini yavaşlatan yüksek lif içeriği nedeniyle kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Yapılan bir araştırma, özellikle günlük 4 gram içeren tatlı patates preparatlarının, tip 2 diyabetli bireylerde 3-5 ay boyunca glikozlanmış hemoglobin (HbA1c) seviyelerinde mütevazı iyileşmelerle bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

Değerini Amerikalılar biliyor: Kanserden kalp sağlığına kadar derman olmadığı dert yok - 6

BESİN DEĞERİ AÇISINDAN ZENGİN

Tatlı patatesler, özellikle bağışıklık sisteminizi destekleyebildiği ve sıcaklık ve enerji sağlayabildiği kış aylarında faydalı olan bir besin kaynağıdır. Özellikle A, C vitaminleri ve potasyum ve manganez gibi birkaç hayati B vitamini ve minerali açısından zengindir.

Değerini Amerikalılar biliyor: Kanserden kalp sağlığına kadar derman olmadığı dert yok - 7

KİLO YÖNETİMİNİ DESTEKLER

Tatlı patatesler besin açısından yoğun ve doyurucu bir besindir ve bu da onları kilolarını yönetmek isteyenler için ideal bir seçenek haline getirir.

Yüksek lif içeriği ve kompleks karbonhidratlar, kişinin daha uzun süre tok kalmasını ve aşırı yeme isteğini azaltmasını sağlayan sürdürülebilir enerji seviyelerinin tadını çıkarmasını sağlar. Bu düzenleme, isteklere neden olan mevcut kan şekerinin kontrol altına alınmasıyla sonuçlanır.

Değerini Amerikalılar biliyor: Kanserden kalp sağlığına kadar derman olmadığı dert yok - 8

BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR

Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin olan tatlı patatesler beyin fonksiyonlarını önemli ölçüde artırabilir.

Beta-karoten ayrıca hafıza ve bilişsel işlevlerin korunmasıyla yaygın olarak ilişkilendirilmiştir ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini önemli ölçüde azaltır.

Molecular Nutrition & Food Research'te yayınlanan bir araştırmaya göre, tatlı patateslerde bulunanlar gibi antioksidanlar açısından zengin besinler sağlıklı beyin fonksiyonlarını destekler.

Değerini Amerikalılar biliyor: Kanserden kalp sağlığına kadar derman olmadığı dert yok - 9

KANSER KARŞITI

Tatlı patateslerin yüksek antioksidan ve biyoaktif bileşen içeriği nedeniyle potansiyel kanser karşıtı özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Molecular Nutrition & Food Research ve Cancer Prevention Research gibi dergilerde yayınlanan çalışmalar da dahil olmak üzere araştırmalar, bu bileşiklerin kanser gelişimini önlemedeki rollerini vurgulamıştır.

Değerini Amerikalılar biliyor: Kanserden kalp sağlığına kadar derman olmadığı dert yok - 10

CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER

Tatlı patatesler, erken yaşlanmaya neden olan serbest radikalleri nötralize ederek cildi koruyan beta-karoten antioksidanı açısından zengindir. Bunları kış diyetinize dahil etmek yumuşak, berrak ve esnek bir cilde sahip olmanızı sağlayabilir. Besinleri, cildin elastikiyetini ve nemini korumaya yardımcı olarak size sağlıklı bir ışıltı kazandırır.

Değerini Amerikalılar biliyor: Kanserden kalp sağlığına kadar derman olmadığı dert yok - 11

GÖRME SAĞLIĞI

Tatlı patatesler, vücudun A vitaminine dönüştürdüğü bir antioksidan olan beta-karoten açısından zengin olduğu için görmeyi geliştirir. A vitamini, sağlıklı bir retinayı korumak ve düşük ışıkta görüşü iyileştirmek için çok önemlidir. Bu vitaminin eksikliği gece körlüğüne ve diğer ilgili göz rahatsızlıklarına neden olur.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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