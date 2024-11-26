Değerini Amerikalılar biliyor: Kanserden kalp sağlığına kadar derman olmadığı dert yok

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Tatlı patateslerin, özellikle güçlü bir bağışıklık sistemini korumak için gerekli olan A vitamini ve C vitamini olmak üzere zengin besin içeriği nedeniyle bağışıklığı artırdığı bilinmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, A vitamini bağışıklık sisteminin normal işleyişinde önemli bir rol oynar ve kış aylarında enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan mukozal bariyerleri destekler.