Demans riskini azaltan 4 ipucu: Hafıza kaybını yavaşlatıyor
Milyonlarca kişiyi etkileyen demans, özellikle yaşlanan nüfusla birlikte hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2021 yılında dünya genelinde 57 milyon kişi demansla yaşarken, her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka tespit ediliyor. Demans, şu anda dünyada yedinci en sık ölüm nedeni olurken, yaşlı yetişkinler arasında bağımlılık ve sakatlığın başlıca nedenlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Uzmanlar ise demans vakalarının yüzde 40’a kadarının yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebileceğini ya da geciktirilebileceğini belirtiyor. Henüz kesin bir tedavisi bulunmayan bu rahatsızlıkta, bilimsel araştırmalar tarafından desteklenen dört önemli strateji öne çıkıyor.