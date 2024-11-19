Demans tedavisi için yeni yöntem: Bebek terapisi

Demans, bireylerin zaman ve yer algılarını etkileyerek huzursuzluk ve kaygıya neden olabilen bir rahatsızlık. Bu durum, hastanın çevresiyle olan ilişkisini de olumsuz etkileyebiliyor.

Çevrenin doğru bir şekilde düzenlenmesi, bu sıkıntıların azalmasına yardımcı olurken, ilaç kullanımını da minimize edebiliyor. Son dönemde dikkat çeken bir yaklaşım olan bebek terapisi, bu ihtiyaca yönelik etkili bir alternatif sunuyor.