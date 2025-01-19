Demansı önlemek mümkün! İşte risk faktörlerini azaltmanın yolları
Dünya çapında 55 milyondan fazla insanı etkileyen demans, 2050'ye kadar üç katına çıkması beklenen artan bir eğilim gösteriyor. Hafıza kaybı ve kafa karışıklığı gibi semptomları olan bu ilerleyici nörolojik rahatsızlık, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, zihinsel olarak aktif kalma, stresi yönetme ve iyi uyku sağlama ile yönetilebilir.
Demans, beyni etkileyen yaygın ve sakatlayıcı bir hastalıktır. Demanslı insan sayısı dünya çapında artmaktadır ve 2050'ye kadar üç katına çıkması beklenmektedir.
Şu anda dünya çapında 55 milyondan fazla demanslı insan bulunmaktadır ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni demans vakası gelişmektedir.