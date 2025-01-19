Demansı önlemek mümkün! İşte risk faktörlerini azaltmanın yolları

Stresi yönetin: Sürekli stres beyne zarar vererek bunama riskini artırır. Birçok çalışma, özellikle hastalık riski altında olan kişilerde kaygıyı Alzheimer'ın gelişimiyle ilişkilendirmiştir.



Stresi yönetmek için her gün rahatlayın ve eğlenin. Stresi kontrol altında tutmak için bilerek rahatlamaya zaman ayırın. Sizi rahatlatacak boş zaman aktiviteleri bulun ve bunları yapın - ister örgü örmek, ister parkta yürüyüş yapmak, ister yoga yapmak veya köpeğinizle oyun oynamak olsun.



Meditasyon yapın. Meditasyon beyindeki koruyucu dokuyu artırabilir ve bunama geliştirme riskini artırdığı bilinen kortizol hormonunu azaltabilir.



Daha fazla gülün. Gülme eylemi vücudunuzun stresle savaşmasına yardımcı olabilir. Sosyalleşmek, gülmek, oynamak ve aktif olmak beyni meşgul etmeye ve bunamayı önlemeye yardımcı olur. İyi uyuyun: Alzheimer hastalığı olan kişilerde uykusuzluk ve diğer uyku sorunlarının görülmesi yaygındır. Araştırmalar, kötü uykunun sadece Alzheimer'ın bir belirtisi olmadığını, aynı zamanda olası bir risk faktörü olduğunu göstermektedir.



Araştırmacılar, kötü ve kesintiye uğramış uykunun beyinde hafıza bozukluğuna ve Alzheimer'a yol açabilen belirli bir proteinin birikmesini teşvik ettiğini buldular. Daha derin bir uyku almak, beyindeki protein yükünü temizleyebilir. Düzenli bir uyku programı oluşturarak uykuyu bir öncelik haline getirin. Uykusuzluk bir sorunsa, egzersiz yapmayı, rahatlatıcı bir uyku vakti ritüeli oluşturmayı veya bir doktora danışmayı deneyin.

Demans belirtileri:





