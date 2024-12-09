Demir alımını üst düzeye çıkarıyor: Ispanağı böyle yemek gerekiyormuş

ISPANAĞI DOĞRU PİŞİRİN

Ispanağı pişirmek, demir de dahil olmak üzere belirli besinlerin kullanılabilirliğini artırabilir. Çiğ ıspanak lutein gibi daha fazla antioksidan içerirken, pişirme oksalatları parçalar, bu bileşikler demir emilimini engelleyebilir ve vücudunuzun yapraklarda bulunan demire erişmesini kolaylaştırabilir.

Ispanağı soteleyin, buharda pişirin veya haşlayın, pişirmek bu yapraklı yeşillikten daha fazla yararlanmanıza yardımcı olabilir.